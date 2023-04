© Pierre et Fred (L’amour est dans le pré) en deuil et dévastés par le décès de ce proche

L’émission L’amour est dans le pré n’est pas tout le temps colorée de rose. Au contraire, de nombreux événements tragiques surviennent de temps en temps. C’est le cas de Pierre et Fred, qui ont rendu un brillant hommage suite au décès d’un de leurs proches. On vous raconte tout !

L’amour est dans le pré : Pierre et Fred affichent un beau sourire au salon de l’agriculture !

Comme toutes les autres célébrités dans L’amour est dans le pré, Pierre et Fred ont leur lot de haters ! D’ailleurs, les détracteurs ont inventé le surnom de Madame Armagnac envers la mère de famille. Toutefois, elle n’en fait pas tout un plat !

Pierre et Fred gagnent leur vie en produisant de l’Armagnac. C’est aussi le paramètre essentiel qui leur a permis d’intégrer l’émission L’amour est dans le pré.

D'autre part, ils possèdent aussi une maison d'hôtes assez grandiose. On peut dire qu'ils s'en sortent bien malgré les aléas de la vie.

Les candidats de L’amour est dans le pré ont vécu bien des difficultés ! En effet, la maladie et même la mort ont souvent fait leur apparition dans leur vie. Heureusement qu’ils peuvent compter sur leur fils Gabriel et leur exploitation pour retrouver des forces.

D’autre part, Pierre et Frédérique sont également capables de se faire de nombreux amis. Ils l’ont encore une fois prouvé lors du dernier salon des agriculteurs. Certains d’entre les participants sont même devenus de véritables proches avec le couple !

Pour la première fois, Pierre prend la parole !

Le 8 avril 2023, Pierre a posté deux photos émouvantes sur le compte Instagram du couple. Ce candidat de L’amour est dans le pré n’a pas pu contenir sa tristesse après avoir perdu un ami. Sur la première photo, Pierre affiche l’identité de son ami récemment décédé.

D’après le candidat de L’amour est dans le pré : « Bernard, j’ai rêvé de t’inscrire à L’amour est dans le pré, tu aurais été un candidat fabuleux. Je ne t’oublierai jamais ! Ta voix rocailleuse, les histoires de village d’autrefois, qui me passionnaient tant ».

Par la suite, Pierre fournit quelques détails concernant l'activité de son ami. La deuxième photo a effectivement montré un pied de vigne.

La photo a été très claire sur le gagne-pain de son proche ! On dirait que les fêtes de Pâques ont été remplies de tristesse pour le couple.

Toujours selon ce participant au sein de L’amour est dans le pré : « Même si tu n’es plus là, tes pieds de vigne continueront à produire ce magnifique vin blanc de Gascogne produisant lui-même ce merveilleux nectar qu’est l’Armagnac ».

L’amour est dans le pré : Qui sont les nouveaux candidats de la saison 18 ?

Roméo figure parmi les candidats notoires dans la prochaine saison de L’amour est dans le pré. Ce producteur de 46 ans vient tout droit de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La 18e saison peut aussi compter sur la présence d’un éleveur de vaches appelé Patrice.

Décidément, cette nouvelle saison est riche en éleveurs ! En effet, on va aussi découvrir le quotidien de Christine, qui s’occupe de nombreux chiens et chats. David, céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes, va également faire un passage à l’écran.