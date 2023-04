© Rappels produits en France : la liste des aliments concernés cette semaine dévoilée

Les rappels produits se font de plus en plus fréquents depuis quelques mois ! En effet, la liste des aliments interdits à la consommation ne cesse d’augmenter. Par rapport à cela, les ménages doivent redoubler de vigilance afin d’éviter tout désagrément conséquent. Cet article fournit toutes les denrées alimentaires à ne pas consommer !

Rappels produits : Ces tomates sont en tête de liste !

La venue du printemps rime avec la consommation de salades en tous genres. De nombreux spécialistes en diététique recommandent d’ailleurs ce plat. Néanmoins, la récente vague de rappels produits a ciblé un élément essentiel de la salade, à savoir les tomates.

Parmi les rappels produits nouvellement lancés, celui-ci provient directement du producteur SOCOFRAM SARL. Selon ce dernier, certaines tomates pourraient contenir du Chlorothalonil. Ce pesticide pourrait provoquer une intoxication alimentaire chez celui qui l’ingère. Heureusement que les autorités ont rapidement lancé les rappels produits !

Bien évidemment, le site Rappel conso transmet tous les détails concernant les rappels produits qui viennent de sortir. Et ces tomates ne dérogent pas à cette règle ! Les responsables les emballe dans des sachets de 5 kg. Leur numéro de lot est le 61 177.

Par ailleurs, de nombreux magasins vendent ces tomates. Ainsi, la plateforme recommande de toujours faire attention à ce qu’on achète. Un remboursement est possible, à condition de rapporter la denrée en question avant le 30 juin 2023. Pour cela, aucune procédure spécifique n’est requise.

Le fromage et les gougères sont également interdits !

La vague de rappels produits a également atteint certains lots de bleu de Provence ! Décidément, les fins gourmets rencontrent de nombreuses difficultés en ce début de semaine. Les aliments en question sont le bleu de Provence aux noix, à la truffe d’été et d’autres sans marque.

La listéria est la principale cause de cette alerte. Tout le monde sait que la listériose peut s’aggraver, surtout au sein des femmes enceintes, des personnes âgées et des enfants. Ainsi, les rappels produits concernant cette bactérie sont actuellement assez pléthoriques.

Les amateurs d’apéritif risquent, eux aussi, d’être déçus à cause de ces différents rappels produits. En effet, certains lots de gougères fourrées au saumon sont actuellement interdits à la consommation. Les responsables mentionnent des points de vente spécifiques, à savoir Intermarché ou les magasins U.

Les producteurs ont fixé le délai de consommation de cet aliment au 26 avril 2023. Son GTIN est le 3276770251202 et le numéro du lot est : 023088. Par ailleurs, le produit prend la forme d'une barquette dans laquelle les fabricants ont mis les gougères.

D’après le site Rappel Conso, cet aliment contient la Salmonelle et le supermarché le remboursera dans tous les cas.

Les rappels produits touchent aussi les wraps !

Ceux qui ont besoin d’un repas à la fois énergétique et rapide se tournent souvent vers les wraps. Pourtant, les rappels produits nouvellement lancés visent cette denrée alimentaire ! Les magasins Cora, Système U, Aldi l’ont mise en vente et ces produits proviennent de la marque Nat et vie.

D’après les informations recueillies, ces wraps pourraient renfermer des corps étrangers. Pour l’heure, le site de rappel n’a divulgué aucune autre information. Mais dans tous les cas, il vaut mieux éviter d’en consommer !