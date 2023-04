© Cette pièce de 1 centime vaut plus de 50 000 euros, vérifiez vite vos portefeuilles !

À présent, ne jetez plus chaque pièce de 1 centime que vous trouvez chez vous. Elle pourrait vous rapporter une somme colossale !

C’est très difficile d’y croire ! Pourtant, la nouvelle venant de chez Telecinco est officielle ! Une pièce de 1 centime assez spécifique est actuellement très recherchée par tout le monde. Et pour cause, sa valeur réelle dépasse les 50 000 euros. Voici toutes ses caractéristiques !

Cette pièce de 1 centime a été fabriquée à l’étranger !

De nos jours, le fait de rencontrer une pièce de 1 centime est assez rare. Il faut dire que peu de pays en produisent encore à cause de l’inflation élevée. Entre autres, la Belgique, l’Italie, les Pays-Bas ou l’Irlande n’en fabriquent plus.

Pourtant, posséder cette pièce de 1 centime pourrait carrément changer la vie de son possesseur ! Toutefois, il ne faut pas trop s’enthousiasmer, car il ne s’agit pas de toutes les pièces rencontrées au hasard. Non, cette monnaie possède des caractéristiques spécifiques.

La chaîne espagnole Telecinco a fait quelques investigations afin de déterminer la valeur réelle de cette pièce de 1 centime. Le reportage a été assez clair, même si aucune photo n'a été dévoilée. La pièce est issue d'une fabrique allemande aux environs de 2002.

Rolf Lederbogen, un designer allemand de l’époque, a conçu et frappé la pièce en question. L’artiste possède une assez grande renommée, puisqu’il est aussi l’auteur d’autres œuvres non moins importantes. Entre autres, des timbres-poste, ainsi que des pièces de 2 et 5 euros.

Comment reconnaître la pièce en question ?

Déjà, la couleur de cette pièce de 1 centime est assez différente de toutes les autres. Cela est dû à la qualité de son matériau de fabrication. En effet, Rolf Lederbogen a choisi un certain type d’acier afin d’élaborer son œuvre.

Par ailleurs, la pièce de 1 centime possède aussi certains motifs spécifiques. Le concepteur a gravé une feuille de chêne sur une des faces de la pièce. Pour terminer sa tâche, il y a ajouté deux glands assez remarquables. Dans tous les cas, il faut bien observer avant de célébrer !

Cette pièce de 1 centime n’est pas la seule à avoir une valeur réelle plus élevée ! La chaîne Telecinco a également fourni d’autres détails sur les autres pièces. C’est l’occasion pour tout un chacun de faire quelques recherches avant de changer de vie.

La chaîne L'indépendant vient également de publier une autre pièce qui vaut assez cher. Il s'agit d'une pièce de 2 euros qui pourrait rapporter jusqu'à 3 000 euros ! Mais comment fixe-t-on le coût réel de ces pièces ? On vous dit tout dans les lignes suivantes !

Pourquoi cette pièce de 1 centime vaut-elle autant ?

Pour l’heure, on ne connaît pas encore le principal attrait de cette pièce de 1 centime. Peut-être que la valeur réelle réside dans la rareté de l’article. Les motifs que les fabricants ont gravés sur la pièce sont aussi un paramètre qui s’avère pertinent.

Néanmoins, les faits sont là ! Les collectionneurs s’arrachent cet article. De plus, les 50 000 euros mentionnés précédemment sont simplement le fruit de certaines estimations techniques. La valeur réelle pourrait augmenter d’un cran si la pièce est au centre d’une vente aux enchères.