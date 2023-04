© Gros malaise dans C à vous : Anne-Elisabeth Lemoine recadrée par un acteur emblématique

L’épisode de C à vous du 11 avril 2023 a été riche en rebondissements. Anne-Elisabeth Lemoine a fait une grave erreur dans ses confidences !

Parfois, Anne-Elisabeth Lemoine arrive à faire de belles performances dans l’émission C à vous. Mais lors de ce numéro, elle a failli divulguer des informations confidentielles concernant un de ses invités. Heureusement que l’erreur n’a pas été aussi grave qu’il n’y paraît ! On vous raconte tout !

L’émission C à vous fait la promotion d’un nouveau film !

Les fans attendaient impatiemment le programme C à vous diffusé le 11 avril 2023. En effet, Anne-Elisabeth Lemoine a accueilli deux acteurs de renommée mondiale sur son plateau ! Néanmoins, l’animatrice de France 5 a malencontreusement dévoilé quelque chose qu’il ne fallait pas.

Le programme C à vous a invité Philippe Katherine et Pierre Richard lors de cette édition. Bien évidemment, le sujet s’est immédiatement porté sur le film « La plus belle pour aller danser ». Cette œuvre sortira sur les écrans le 19 avril prochain.

L’histoire se focalise sur Marie-Luce Bison, une jeune fille de 14 ans, ses amis et sa famille. Selon les acteurs sur le plateau de C à vous, l’adolescente aurait des problèmes de communication avec son père. Toutefois, cela ne l’empêche pas d’avoir la vie qu’elle veut mener ! À lire Guerre inédite dans Affaire conclue, Sophie Davant recadrée brutalement par une vendeuse

La jeune fille veut se rendre à la soirée masquée organisée au sein de son collège. Pour y arriver, elle se fait aider par son meilleur ami, un homme de 80 ans ! Sa vie bascule alors du jour au lendemain. Elle a même pu s’inventer une autre personnalité.

Anne-Elisabeth Lemoine s’emballe dans son script !

L’émission C à vous commence bien cette soirée-là. Pourtant, c’est sans compter sur la maladresse de la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine.

Encore une fois, elle a prouvé ce caractère qui lui vaut bien des détracteurs ! Dans un premier temps, elle s’est adressée à Pierre Richard.

D’après l’animatrice de C à vous, son interlocuteur serait le véritable enfant de l’histoire. Ce à quoi il répond : « J’ai beaucoup tourné avec des enfants. J’adore, parce que pour moi, c’est une façon de rester adulte avec l’âge ».

La bourde en question se trouve dans la réponse de la présentatrice : « Si Alfred est aussi complice de la jeune Marie-Luce, c’est parce qu’il a souffert aussi dans le passé de ne pas être celui que la société voudrait qu’il soit. Il est homosexuel, mais à des années lumières… ». À lire Attention, griller son pain est une très mauvaise habitude, découvrez la raison !

Là, Pierre Richard a eu du mal à garder son sang froid. Il n’est plus le grand humoriste qui était censé amuser la scène de l’émission C à vous ! Mais malgré la délicatesse de la situation, il n’est pas pour autant sorti de ses gonds.

La présentatrice de C à vous est sauvée par son interlocuteur !

En plein direct de l’émission C à vous, Pierre Richard réprimande l’animatrice ! En effet, il lui dit : « Je voulais pas le dire ! C’est dit, c’est fait, non pas parce que j’en avais honte mais parce que c’est une surprise dans le film… ».

Par ailleurs, il révèle : « Oui ! Donc j’avais dit que je voulais cacher cet élément de surprise. C’est comme si vous disiez le nom de l’assassin avant que le film soit sorti. Je ne suis pas un assassin dans le film ». Heureusement que le reportage s’est finalement bien terminé !