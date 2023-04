© CAF : voici quel est le plafond de revenu nécessaire pour percevoir les allocations familiales

Afin de venir en aide aux plus démunis, l’État octroie les allocations familiales à travers la CAF. Voici la nouvelle somme obtenue !

Chaque année, les coups de pouce financiers venant de la CAF sont revalorisés. Leur montant doit être adapté au niveau d’inflation observé au cours des 12 derniers mois. Les conditions d’obtention des allocations familiales, plus spéficiquement, connaissent de gros changements. Découvrez la somme dont vous pourriez maintenant bénéficier !

Focus sur les allocations familiales de la CAF !

Le niveau de vie en France est assez loin de ce qu’il était il y a quelques années ! Le pouvoir d’achat des ménages est à son niveau le plus bas. Pour y remédier, le gouvernement se fait alors aider par toutes les institutions disponibles, dont la CAF.

Cette dernière octroie un certain nombre de coups de pouce envers des catégories spécifiques de personnes. Il en est ainsi des allocations familiales, destinées aux familles composées d’un couple et de deux enfants. Cette prime de la CAF a récemment connu une nette augmentation !

Pour obtenir les allocations familiales de la CAF, il faut que les concernés remplissent les conditions suivantes. À lire CAF : ces aides revalorisées en 2023, à partir de quand vous bénéficierez de la hausse ?

Les parents doivent résider en France durant au moins 6 mois par an. Les enfants, quant à eux, ne doivent pas effectuer un séjour à l’étranger excédant les 3 mois.

En outre, les enfants entre 6 à 16 ans doivent impérativement venir à l’école. Au cas où un des deux enfants dépasse les 20 ans, l’Etat refusera ainsi les allocations familiales. Toutefois, la mesure prend effet à partir de l’année prochaine.

Comment se fait le mode de calcul des allocations familiales ?

Comme toutes les autres prestations de la CAF, les allocations familiales dépendent du revenu des concernés.

D’ailleurs, ce n’est pas pour rien qu’on les appelle un complément de revenu ! Heureusement qu’elles peuvent être cumulées avec d’autres types de primes.

La décision du 1er avril 2023 a également changé la donne dans le mode de calcul des allocations familiales. Le gouvernement a décidé de fournir une hausse de 1,6% pour cette prestation de la CAF. En réalité, cette mesure comprend presque toutes les aides de la caisse. À lire CAF : les allocations augmentées, voici quand vous recevrez les nouveaux montants

Le Journal officiel du 24 décembre 2022 a mentionné tout ce qui concerne les spécificités du mode de calcul.

Outre la CAF, les CMSA peuvent également se charger de redistribuer le montant dû. On considère donc le revenu mensuel pour l’aide de cette année par celle que l’organisme a indiqué en 2021.

D’autre part, il est aussi utile de mentionner le cas des enfants ayant plus de 14 ans. Après avoir passé cet âge, toute la famille bénéficie d’une majoration à travers les allocations familiales. Toutefois, cette hausse concerne uniquement le cadet de la famille et non l’aîné !

Cette prime de la CAF se divise en plusieurs niveaux !

Une fois que les responsables explicitent tous les paramètres, on peut passer à la rémunération obtenue.

Comme toujours, la CAF octroie plus d’argent envers les familles défavorisées. Les foyers dont le revenu ne franchit pas la ligne des 71 194 euros bénéficient alors d’une aide mensuelle de 141,99 euros.

Par le même raisonnement, ceux qui gagnent entre 71 195 et 94 893 euros jouissent de 71 euros par mois. Ceux qui dépassent ce seuil bénéficient alors d’environ 35,5 euros. Il ne reste plus qu’à regarder si ce coup de pouce financier portera ses fruits à l’avenir.