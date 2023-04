© Guerre inédite dans Affaire conclue, Sophie Davant recadrée brutalement par une vendeuse

Les téléspectateurs de France 2 ont pu profiter de deux épisodes inédits d’Affaire conclue le vendredi 7 avril dernier. Et durant ces séquences, une guerre a éclaté entre Nicole et Alain. À la fin des enchères, Sophie Davant a eu une discussion bien embarrassante avec les participants. Pour plus de détails, nous vous donnons rendez-vous dans les lignes suivantes !

Affaire conclue : Des épisodes inédits !

Dans ces deux opus de « Affaire conclue », la production a eu l’opportunité d’accueillir Nicole et Alain dans la salle d’expertise. À noter que ce couple est littéralement passionné par Johnny Hallyday et Frédéric François.

Et pour leur passage dans l’émission de France 2, les amoureux ont donc souhaité de proposer un produit lié à leur artiste préféré. Du côté de Nicole, la jeune femme a décidé de vendre un disque d’or dédicacé de l’interprète de « Rêvons ».

Quant à Alain, le vendeur de « Affaire conclue » a apporté une photo dédicacée de Johnny Hallyday. D’après l’avis de Harold Hessel, ces objets pourraient être vendus pour la somme de 100 euros. À lire Affaire conclue : énorme malaise, un acheteur casse l’objet d’un vendeur en direct

Ainsi, Nicole était celle qui a ouvert l’hospitalité dans la salle des ventes. Et pour l’occasion, la jeune femme a en effet révélé une petite anecdote. Apparemment, elle a lancé un pari avec son mari. Et ce, en estimant que son disque d’or se vendrait plus cher que son cliché dédicacé.

Ce coup de poker d’Alain a impressionné les acheteurs de l’émission !

La situation était pourtant loin d’être en faveur de Nicole ! En effet, son fameux disque d’or n’a pas trop intéressé les acheteurs de « Affaire conclue ». Ainsi, les acheteurs ont pris son article pour le prix de 150 euros seulement.

Déçue, elle a quitté le plateau avec un air abattu pour ensuite céder sa place à son époux. Et le moins qu’on puisse dire est que Alain n’a pas fait les choses à moitié !

« La personne qui emportera cet objet (la photo dédicacée de Johnny Hallyday) aura un super cadeau« , a-t-il déclaré. Avant de révéler qu’il s’agit d’un album avec 30 photos du photographe du chanteur.

Mais en plus de cela, le vendeur de « Affaire conclue » a souligné que ce sont des photographies inédites. « Personne ne les a !« , a-t-il fait savoir. Comme prévu, l’offre n’a pas manqué d’affoler les enchères. Caroline Margeridon a ainsi fait une affaire conclue après avoir acheté les photos à 420 euros ! À lire Gros malaise dans C à vous : Anne-Elisabeth Lemoine recadrée par un acteur emblématique

Affaire conclue : « Elle est mauvaise perdante… » !

Après les enchères, Sophie Davant a rejoint Nicole et Alain dans la salle des ventes. La brocante de « Affaire conclue » a résumé la séquence. « Nicole a vendu sa photo de Frédéric François à Johan…« , a-t-elle annoncé. Avant d’être interrompue sèchement par la principale concernée ! « D’un disque d’or, pas une photo !« , a-t-elle recadré la grande amie de Caroline Margeridon.

Sophie Davant a ensuite révélé ce que la production compte faire de la vente des objets de Nicole et d’Alain. D’après elle, ils utiliseront l’argent obtenu pour financer un voyage à Saint Barth. En guise de rappel, il s’agit de l’île dans laquelle on a enterré le grand chanteur Johnny Hallyday. Une idée qui n’a pourtant pas donné bonne mine à l’épouse du gagnant. « Oh elle n’est pas contente Nicole, elle est mauvaise perdante…« , a proclamé l’animatrice de France 2.