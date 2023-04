© Mère célibataire, elle attend son 10e enfant : "Je ne fais pas des bébés pour les allocs …"

La vie de Sonia O’Lachlan s’inspire des personnages dans l’émission Familles nombreuses ! En effet, elle prend soin de 9 et bientôt 10 enfants. Malgré les critiques sur une éventuelle irresponsabilité ou des avantages en allocs, elle est heureuse dans sa situation. Voici comment elle gère ses journées !

Les gens accusent Sonia de vouloir plus d’allocs !

Sonia O’Lachlan s’est fait connaître du grand public à travers l’émission « Me and my 10 kids ». Le public a pu découvrir le quotidien de Nicola, Leah, Shannon, Keon, Erin, Kye, Cana, Lewis, Lexi et le dernier toujours dans le ventre de sa mère.

La situation personnelle de Sonia est assez particulière, car elle ne travaille pas. Et pour couronner le tout, elle élève seule ses 10 enfants !

Bien évidemment, elle reçoit de nombreuses aides venant de son gouvernement, notamment des allocs. Mais elle se débrouille quand même pour subvenir à leurs besoins. À lire Les 3 façons de compléter votre petite retraite pour arrondir vos fins de mois

En écoutant son histoire, certains internautes ont émis des critiques concernant les aides qu’elle reçoit. La mère de famille bénéficie effectivement d’environ 550 euros d’allocs par mois. Toutefois, Sonia a tout de suite réfuté les ragots lors d’une interview au sein du magazine Mirror.

D’après ses dires : « Quand je suis tombée enceinte de l’un d’entre eux, ma première pensée n’a pas été : “Je vais réclamer des allocations familiales.“

Ma première pensée a été : “J’ai un beau bébé.“ C’est difficile d’avoir des allocs, mais mes enfants méritent d’avoir un peu plus ».

Comment se passe le quotidien de cette famille très spéciale ?

Tout le monde s’est alors demandé comment Sonia arrive à gérer seule sa famille. Il faut dire que les allocs ne permettent pas de vivre aisément, surtout en ces temps de crise. D’autre part, la maison où ils habitent est assez étroite, puisqu’elle ne contient que 4 chambres.

Celle qui est accusée de percevoir des allocs malhonnêtes possède pourtant un système bien à elle ! Elle se lève à 6h30 du matin pour préparer à manger à ses enfants. Malgré le manque de bols, ils sont quand même capables de se nourrir correctement à tour de rôle. À lire L’arnaque aux billets de 50 euros touche de nombreux conducteurs, l’alerte est donnée

D’un autre côté, les critiques ne cessent de survenir à l’encontre de Sonia. De nombreux internautes pensent que son comportement est carrément irresponsable.

Pour eux, il est presque impossible de vivre avec des allocs pour seule rémunération. Pourtant, Sonia leur prouve le contraire !

Elle a inventé un système très efficace pour responsabiliser ses enfants ! En guise d’exemple, le lavabo de sa salle d’eau est hors service.

Néanmoins, les enfants arrivent à s’organiser en passant par la cuisine. Et ce, sans déranger leur mère qui prépare à manger !

Outre les allocs, Sonia ne cherche pas non plus à se protéger !

L’autre fait marquant à propos de Sonia, c’est qu’elle semble totalement contre l’utilisation de préservatifs.

D’après ses dires : « Certaines personnes disent qu’elles sont allergiques aux préservatifs. Je ne peux pas dire ça parce que je n’en ai jamais utilisé. ».

Afin de trouver plus d’argent à part les allocs, Sonia peut faire confiance en ses deux aînées Nicola et Shannon.

Interrogée par les journalistes du Daily Mail, elle avoue que son mode de vie n’est pas forcément un bel exemple. Mais elle ne va jamais troquer sa situation contre celle d’une autre !