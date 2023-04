© Guillaume l’Auvergnat (L’amour est dans le pré) choqué, sa ferme ravagée par un incendie !

La saison 17 de L’amour est dans le pré est en ce moment en cours de diffusion sur la chaîne de M6. Les téléspectateurs ont donc pu faire la connaissance de Guillaume, le candidat d’Auvergnat. Mais malheureusement, il a subi un terrible incident le 13 avril dernier. Un incendie destructeur a mis en cendre sa ferme pédagogique de l’Allier. Découvrez où en est-il après la tragédie dans cet article !

L’amour est dans le pré : Guillaume l’Auvergnat a été victime d’un incendie !

Récemment, Guillaume l’Auvergnat dans l’Amour est dans le pré s’est manifesté sur son compte Instagram pour annoncer une mauvaise nouvelle. Le candidat de la dix-septième saison du programme phare de M6 a notamment partagé une photo sur sa story. Celle-ci a montré que sa ferme a été détruite par le feu le 13 avril dernier.

En effet, le candidat d’une trentaine d’années a été victime d’un incendie. On a pu apercevoir sur le cliché, l’épaisse fumée blanche qui a envahi toute la ferme. Guillaume d’Auvergnat a également tenu à partager tous les détails sur cette terrible tragédie.

Il a donné plus d’explications en commentaires au-dessous de la malheureuse photo. Le candidat de L’amour est dans le pré est à l’évidence sous le choc de ce terrible incident. « Aujourd’hui, nous avons vécu l’enfer des flammes dans notre ferme. »a-t-il écrit. À lire Pierre et Fred (L’amour est dans le pré) en deuil et dévastés par le décès de ce proche

Le propriétaire du domaine de la Ganne ne connaît pas encore l’origine du feu. Il espère donc que les experts lui procurent des réponses précises à ce sujet. Mais au milieu de cette triste nouvelle, Guillaume avait néanmoins une nouvelle rassurante pour ses abonnés.

Guillaume a manifesté sa gratitude sur Internet !

Le feu a pris dans le domaine de Ganne du candidat de L’amour est dans le pré. Toutefois, son bétail et ses équipements sont restés intacts face à l’incendie. Ils ont principalement pu mettre à l’abri les animaux à temps.

Guillaume de l’Auvergnat et les pompiers se sont entraidés pour les mettre hors du bâtiment. Et c’est aussi le cas pour la plupart des tracteurs du candidat de L’amour est dans le pré. En revanche, ils n’ont rien pu faire concernant son stock de foin, car le feu l’a complètement ravagé.

Selon Guillaume, il a vu partir en fumée au total 200 bottes de foin durant l’incendie. C’est notamment ce qu’il a indiqué à nos confrères de La montagne. Le compagnon de Tom a également tenu à remercier toutes les personnes qui sont venues à sa rescousse.

Il a remercié les visiteurs et ses voisins de les avoir aidés à sortir leurs animaux et leurs tracteurs. Le candidat de L’amour est dans le pré n’a pas également oublier de gratifier les pompiers pour leurs dévouements. « Nous sommes sous le choc, mais tel le phœnix, nous renaîtrons de nos cendres. »a-t-il écrit avec espoir. À lire Gaz : la mauvaise nouvelle vient de tomber, ce qui va changer pour le tarif réglementé dès juin 2023

Un couple très médiatisé dans L’amour est dans le pré !

Guillaume et Tom sont l’un des couples qui a marqué l’émission phare de M6. Outre L’amour est dans le pré, le couple a également signé sur un autre programme télévisé.

Les deux tourtereaux ont notamment fait un retour dans Familles d’agriculteurs sur RMC Story ce printemps. Le couple sorti de L’amour est dans le pré avait souhaité accomplir leur projet de bâtir un magasin pendant deux mois.