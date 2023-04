© Livret A : voici combien vous allez perdre avec cette décision injuste du gouvernement

Le livret A joue un grand rôle dans la lutte contre l’inflation. Ainsi, la revalorisation de son taux d’intérêt reste déterminante dans la vie des Français. Évidemment, c’est l’État qui a le droit d’initier cette décision. Quels sont donc les dernières nouvelles concernant ce placement actuellement ?

Livret A : Comment est fixé le taux d’intérêt des placements ?

L’inflation qui continue de frapper. Et le Livret A se présente comme un véritable atout pour les Français. Comme toujours, c’est le gouvernement qui fixe le taux chaque année.

Pour rappel, la revalorisation de celui-ci se fait en février, mai, août et novembre. En d’autres termes, l’État propose 4 augmentations du taux en un an. Ainsi, les citoyens attendent une rémunération le mois prochain.

D’ailleurs, cette dernière est prévue monté à 3,5 %. Malheureusement, il n’y aura pas cette augmentation le mois prochain. Et c’est sur ce sujet que le ministère s’est confié dernièrement. À lire Livret A : cette nouvelle qui ne va pas plaire aux détenteurs de ce livret d’épargne

L’institution a rappelé que seul le gouverneur de la Banque de France a le droit de faire une revalorisation. Bien sûr, on parle ici du taux du Livret A ou du LDDS. Par ailleurs, cette décision doit prendre en compte la variation de l’inflation et des taux. Et ce, en faisant une comparaison avec la révision précédente.

La conséquence de la revalorisation sur les banques !

Jusque-là, aucune révision n’a été opérée par le gouverneur de la Banque France. Ce qui veut dire que le taux est maintenu à 3% par an. Pour rappel, il s’agit de la revalorisation appliquée depuis le 1er février dernier.

Malgré cela, on a pu constater qu’il y a eu une régression de l’inflation durant ce mois de mars. Pour être plus précis, il s’agit d’une baisse de 5,6%. De ce fait, la rémunération du Livret doit augmenter.

En faisant le calcul, on peut donc prétendre à une augmentation du taux du Livret A à 3,5% net. Une hausse que le gouvernement a déjà prévue en mois de janvier dernier. Pourtant, il est décidé que ce taux évolue d’une manière progressive en évitant qu’il soit volatil.

Tout cela sans oublier que ce placement d’épargne a connu une augmentation de 1% à 3%. Et ce en une année. Ce qui se présente comme un avantage pour les Français. À lire CAF : ces aides revalorisées en 2023, à partir de quand vous bénéficierez de la hausse ?

Livret A : Comment sont utilisés les fonds obtenus des placements !

Actuellement, le Livret A et le LDDS a permis d’avoir 500 milliards d’euros. Par ailleurs, on a pu constater une hausse des coûts suite à l’augmentation du taux de ces placements de 3 à 3,5%. Cette dernière est de 2,5 milliards d’euros. Évidemment, cela est assigné à la Caisse des dépôts et Consignation ainsi qu’aux banques. Pour faire simple, l’augmentation de 1 à 3M% a valu un surcoût de 10 milliards d’euros. Ce qui va avoir une conséquence sur le financement de l’économie.

À titre d’information, les fonds obtenus du Livret A et du LDDS sont utilisés par l’Etat. La plupart du temps, ils sont destinés au financement du logement social ainsi qu’à la politique de la ville. Par ailleurs, ils peuvent aussi servir au financement du programme nucléaire français. Ici, l’objectif, c’est d’améliorer le mix énergétique local. Malgré cela, un risque de manque à gagner n’est pas à écarter.