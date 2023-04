© The Voice : 2 talents ne respectent pas une règle pour la 1re fois dans l’histoire du jeu !

Le week-end du 15 avril 2023, les spectateurs ont pu se délecter des battles imposées dans The Voice. Pour faire simple, deux participants s’affrontent au sein d’un duo choisi par le coach. Bien évidemment, le meilleur des deux reste sur TF1. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé !

Personne ne s’attendait à cette alternative dans The Voice !

Le plateau de The Voice a été enflammé par les duels des candidats ce 15 avril 2023. Tous les talents ont fourni une prestation haute de gamme ! Le public, les producteurs et les coachs ont tous été émerveillés après chaque chanson.

Un duel spécifique a attiré l’attention de tout un chacun. En fait, cela a même provoqué un buzz significatif sur la Toile ! Il s’agit de Prichia et de Méa, deux des protégées de Zazie. Dans un premier temps, elles ont été choisies afin de s’affronter au cours d’une battle.

À la fin de la chanson, Zazie a jeté son dévolu sur Prichia. Mais l'autre participante de The Voice n'a pas été d'accord avec cette décision. Elle demande alors si elles peuvent désormais former un duo. De cette manière, Méa peut continuer l'aventure !

D’après la participante de The Voice : « J’ai envie de ramener Méa avec moi, on en avait déjà parlé, on voudrait faire un duo… ». Et elle ajoute que : « Je pense qu’elle m’apporte quelque chose que je ne sais pas. Ensemble on pourra être beaucoup plus fortes ».

Nikos Aliagas : « Tout le monde est d’accord à l’unanimité » !

Personne ne s’attendait à ce genre d’alternative. D’autant plus que l’idée ne vient pas des producteurs, mais bien des candidats de The Voice. Nikos Aliagas est lui-même resté bouche bée face à la situation. Il n’a eu d’autre choix que de demander l’avis de ses patrons.

Nikos Aliagas a révélé : « Ça, on ne l’a jamais vécu. C’est inédit dans “The Voice“ (…) Est-ce que c’est possible ?

Là je m’adresse aux producteurs ». Zazie, la coach des deux talents, n’a pas pu contenir sa joie en entendant la proposition. Elle a carrément dansé sur le plateau !

Par la suite, Nikos Aliagas s'est adressé à Zazie en lui demandant si elle était d'accord. Bien évidemment, l'interprète de Zen est ravie ! Néanmoins, elle a voulu entendre l'avis de Méa. Cette dernière la rassure qu'elle est partante pour cette nouvelle aventure.

La production a donc tranché la décision au sein de The Voice. Méa et Prichia forment désormais une seule et unique entité. Nikos Aliagas a conclu en disant :

« Une exception dans l’histoire de The Voice, tout le monde est d’accord et à l’unanimité : le public, les talents et les autres coachs ».

Cette édition de The Voice est riche en nouveautés !

Dès le début de cette nouvelle saison, les producteurs de The Voice ont bouleversé l’émission en y ajoutant certaines règles.

D’autre part, les coachs et leurs talents sont également aussi proches que possible. Les échanges sont ainsi plus qualitatifs par rapport aux éditions précédentes.

Certains fans de l’émission ont récemment déploré le rythme effréné des tournages. Pour y remédier, les décideurs ont alors déclaré : « pour la première fois, les coachs vont changer de tenue à chaque épisode ».