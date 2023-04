© Cette erreur fatale à ne surtout jamais faire lorsque vous congelez votre pain

Qui n’a jamais eu trop de pain accumulé chez soi ? Cet aliment possède d’innombrables utilisations, surtout pour les plus fins gourmets. Afin de conserver le goût et l’odeur de cet aliment, il convient alors de le stocker assez délicatement. Découvrez ici tout ce qu’il faut faire !

Pourquoi congeler le pain ?

Vous êtes parmi les 10 000 ménages à adorer le pain ? Vous avez tout à fait raison, puisque cette denrée possède de nombreuses vertus. Outre ses apports nutritionnels, il est également à la fois doux et craquant. En somme, il possède tous les atouts nécessaires !

Le problème avec le pain, c’est que tous les membres de la famille vont sûrement en acheter. Il se trouve alors en trop grande quantité dans la cuisine !

Une seule solution s'impose : le mettre dans le congélateur. Cette méthode est à la fois pratique et bénéfique pour la santé !

La fraîcheur de cet aliment et son goût croustillant sont conservés à travers la congélation. Par la même occasion, vous évitez de faire le gaspillage alimentaire ! Cet aspect est essentiel, étant donné les enjeux environnementaux actuels.

En mettant le pain dans le congélateur, vous êtes ainsi assuré d’entretenir la saveur et l’arôme de cet aliment. Encore faut-il procéder de manière adéquate ! Mais ne vous inquiétez pas, cela n’a rien de compliqué. On répond à toutes vos questions dans les lignes suivantes !

Ces techniques doivent devenir une habitude chez vous !

D’emblée, il faut savoir qu’il existe un certain deadline afin de congeler le pain. Après 6 heures à rester au frais, cet aliment ne peut plus conserver son aspect original, même s’il est mis dans la glacière. Ainsi, il est mieux recommandé de le faire aussi vite que possible.

Sachez également que le pain garde toutes ses saveurs, même après 6 mois de congélation. Il faut juste étiqueter la date de mise au frigidaire ! De cette manière, nous préservons ses parfums de l’environnement extérieur.

La contenance du pain congelé doit également répondre à une certaine norme. Le processus se fait en deux temps ! La première étape consiste à le mettre dans un film alimentaire ou un sac de congélation. Par la suite, mettez-le dans du papier d'aluminium.

D’autre part, faites attention à ce que l’emballage soit aussi hermétique que possible ! Ainsi, l’air ne peut pas le traverser.

De préférence, veillez à conserver individuellement chaque baguette. Ainsi, vous n’avez pas à recommencer le processus chaque fois que vous avez envie d’en manger un.

La décongélation du pain est assez délicate !

Décongeler un seul pain est très facile ! Il suffit de le mettre sur le plan de travail. La difficulté se trouve dans le fait de dégivrer une plus grosse quantité.

En moyenne, vous aurez besoin d’environ 3 heures. Mais ça, c’est sans compter sur les appareils destinés à cet usage.

En premier lieu figure le four, où les baguettes sont comme neuves après seulement 10 minutes. Le micro-ondes est également assez efficace, à condition de ne pas en abuser ! Cet électroménager a effectivement tendance à modifier les molécules de cet aliment.