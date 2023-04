© Impôts : le montant de l’amende que vous encourrez si vous ne remplissez pas cette déclaration !

En cas de non remplissage de cette déclaration, voici le montant des impôts que vous devez encourager. Les détails dans cet article !

Une nouvelle déclaration obligatoire concernant les impôts vient d’être dévoilée par les responsables. Ainsi, le fisc pourrait désormais mieux identifier les résidences secondaires. Envie d’en connaître davantage ? Nous vous dévoilons toutes les informations à tenir en compte dans les lignes qui vont suivre.

Impôts : Tout savoir sur l’utilité du bien !

Les propriétaires de biens immobiliers sont dans l’obligation d’effectuer une nouvelle déclaration depuis cette année. Et ce, en vue de profiter de leur droit et surtout pour être en règle.

Pour ce faire, près de 34 millions de personnes devraient ainsi se rendre sur le site impot.gouv pour déclarer au fisc leur(s) bien(s). Ils y trouveront un nouvel onglet titre » bien immobilier » en se rendant sur ce lien.

Récemment, Frédéric Scalbert a fait un passage inattendu dans les colonnes de France TV. Pour ceux qui ignorent l’identité du jeune homme, il s’agit d’un membre de la CGT finances publiques. À lire Des experts dévoilent leurs astuces pour payer moins d’impôts et optimiser votre déclaration en 2023

Le responsable des impôts a alors révélé les instructions ci-après. » Vous allez devoir vous connecter sur ce compte et signaler « .

Avant de poursuivre que cela concerne » chacun des locaux dont vous êtes propriétaires, et quel type d’occupation il a « . Un changement qui va, en quelque sorte, rendre leur tâche moins complexe !

Voici le montant de l’amende à débourser en cas de sanction !

La mise en place de ce nouveau recensement permettra au fisc d’identifier les logements vacants. Mais aussi, pour mieux surveiller les résidences secondaires. Le but reste d’ailleurs très simple.

Les inspecteurs des impôts pourront ainsi soumettre aux résidences secondaires à une éventuelle taxe d’habitation.

Cette dernière est souvent confondue avec la taxe foncière alors que ce sont deux types d’impôts bien distincts. Un détail qui mérite également d’être bien souligné ! À lire Voici les 4 bonnes nouvelles pour votre déclaration d’impôt sur le revenu en 2023

En cas de non remplissage de cette nouvelle déclaration, les concernés seront sanctionnés. D’ailleurs, le gouvernement vient de dévoiler le montant à débourser.

L’amende s’élèverait de » 150 euros par bien non déclaré à l’administration fiscale « . En effet, le coût de sanction est plutôt faible comparé à celui d’une taxe d’habitation. La déclaration doit être faite avant le 30 juin 2023.

Impôts : Voici comment faire pour déclarer ses revenus depuis son smartphone !

Pour déclarer ses impôts au fisc, il faut d’abord installer et lancer l’application impots.gouv. À rappeler qu’il est possible de le faire directement depuis le site web du même nom.

Pour se connecter sur la plateforme, il suffit de flasher votre numéro fiscal sur un précédent courrier. En cas de difficulté, vous pouvez jeter un coup d’œil à votre dernier avis d’imposition pour le trouver !

Il est toujours idéal d’avoir ce numéro fiscal à portée de main. Ainsi, il serait préférable de le sauvegarder dans un gestionnaire de mots de passe.

Et cela en vaut de même pour celui de votre espace particulier. Une fois connecté sur le réseau, il ne restera plus qu’à appuyer sur » Déclaration automatique « . Un moyen simple et pratique pour payer ses impôts !