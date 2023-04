© Maison à vendre : ce couple tente de leurrer Stéphane Plaza, il annule la vente direct !

Depuis qu’il est à la tête de l’émission Maison à vendre, Stéphane Plaza a aidé de nombreuses personnes. Le concept est simple : le logement en question est sujet à certains réaménagements avant d’être mis en vente. Mais le cas de ce couple est loin d’être simple. Ainsi, l’animateur va faire une concession inhabituelle !

La tâche va être compliquée pour le présentateur de Maison à vendre !

Depuis quelques années, Stéphane Plaza vient en aide aux parents qui ont besoin de son expertise. Pour ce faire, il se sert de son émission Maison à vendre pour entrer en contact avec les concernés. Cette fois, l’émission se passe à Toulouse, dans le département d’Essonne.

Chadia et Denis veulent mettre en vente leur résidence principale, car elle ne leur convient plus. Cette dernière, dotée d’une surface habitable de 68 m2, commence à être étroite. En effet, elle n’est plus propice au développement de Soao et Duane, les enfants des vendeurs.

Bien évidemment, le couple a fait appel à l'émission Maison à vendre afin de leur trouver la solution adéquate.

En bon agent immobilier, Stéphane Plaza commence par évaluer l’état général du domicile. Mais son constat est assez décourageant pour le couple !

Malgré l’intervention de Sophie Ferjani, Stéphane Plaza avoue l’élévation du prix de vente proposé par la propriétaire.

Selon le présentateur de Maison à vendre, la résidence vaut entre 220 à 230 000 euros. Avant de continuer, il vaut mieux demander l’avis d’un notaire !

Les difficultés financières s’entassent pour le couple !

Dans un premier temps, Stéphane Plaza a tenu à clarifier la situation. D’après lui : « Si on ne peut pas acheter, si on perd du temps, on va se retrouver à la rue et moi, je ne prendrai pas le risque. Pour l’instant, je ne vais pas mettre cet appartement en vente ».

Au moins, tout est clair pour le présentateur de Maison à vendre. Son rôle n'est pas de vendre expressément tout ce qui lui tombe sous la main. Il doit expliciter tous les paramètres qui aident à la décision.

Mais encore une fois, le chemin pris par Chadia et Denis est semé d’embûches ! Ces participants de Maison à vendre ont effectivement reçu la somme de 100 000 euros en guise de donation. Mais pour l’encaisser, ils doivent passer par certaines procédures administratives assez spécifiques.

De son côté, l’animateur de Maison à vendre a révélé : « Mon rôle d’agent immobilier, c’est d’accompagner et de laisser les personnes ou les familles dans de bonnes situations ». Suite à ces dires, Stéphane Plaza révèle son verdict !

Maison à vendre : Le projet est annulé !

La mère de famille concernée a insisté sur le fait de vendre la résidence en question. Il faut dire qu’elle a ses propres raisons !

Mais cette dernière ne vas pas finalement avoir une bonne nouvelle. D’après Stéphane Plaza : « C’est bien la première fois dans Maison à vendre que je vais refuser une vente ».

Malgré le refus irrévocable du projet, le présentateur de Maison à vendre n’est pas resté là ! En effet, il déclare :

« Je ne vous abandonne pas à la rue avec deux enfants que j’ai appris à connaître ». On espère alors qu’une solution mieux appropriée va survenir dans les prochains épisodes !