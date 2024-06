Les dix meilleurs gardiens de buts français

La France est une grande nation de football et elle a compté dans son histoire des gardiens de buts talentueux qui ont notamment contribué à son double sacre mondial. Cette richesse en gardiens est toujours d’actualité, puisque aujourd’hui de nombreux Français s’illustrent à ce poste au sein de grands clubs européens.

Voici donc pour vous notre top 10 des gardiens de buts français.

Mike Maignan

Surnommé “l’Aigle” ou encore “Magic Mike”, Mike Maignan est un gardien de but français d’origine haïtienne. Il est actuellement un des meilleurs gardiens de buts au monde et aussi un des plus chers. Il s’est illustré à de nombreuses reprises, notamment à ses débuts au sein du LOSC avec lequel il a décroché le titre de champion de France en 2021.

Il est actuellement le gardien de buts de l’AC Milan et titulaire de la sélection française dont il défendra d’ailleurs les couleurs à l’Euro 2024. Mike Maignan est connu pour avoir arrêté de nombreux tirs aux buts. À lire Quelles sont les vulnérabilités des Pokémon combat ?

Hugo Lloris

Beaucoup le croient à la retraite, mais Hugo Lloris continue à montrer l’étendue de son talent au sein du club professionnel américain Los Angeles FC. Ce gardien de buts originaire du sud de la France a fait ses débuts en tant que professionnel à l’OGC Nice en 2005, avant de rejoindre en 2008 l’Olympique Lyonnais, puis Tottenham en 2012.

Ce gardien de buts de grand talent a longtemps été le numéro 1 de l’équipe de France avec laquelle il a disputé quatre coupes du monde et en a gagné une, celle de 2018.

Steve Mandanda

Steve Mandanda est un autre grand gardien de buts français qui a fait le bonheur de la sélection nationale, mais aussi de grands clubs européens. Originaire du Congo, ce joueur est passé par Le Havre, l’Olympique de Marseille, Crystal Palace (Premier League), avant de rejoindre le Stade Rennais où il fait toujours montre de grandes capacités.

Il a été le gardien titulaire de l’équipe de France de 2008 à 2022, après avoir fait toutes ses classes parmi les jeunes catégories des bleus. À lire Quels sont les meilleurs codes de triche pour Apex Legends ?

Alban Lafont

Alban Lafont est un gardien de but français d’origine burkinabée. Il a rejoint la sélection française des moins de 16 ans en 2005 et a poursuivi sa carrière au sein des catégories de l’équipe jusqu’à être sélectionné en équipe A en 2022 en remplacement de Lloris qui était alors forfait.

Bien que ce joueur n’ait pas une grande carrière internationale, il a brillé au sein de grands clubs français comme le Toulouse FC et le FC Nantes. À l’étranger, il n’a connu qu’une seule expérience, au sein de la Fiorentina.

Brice Samba

Brice Samba est le fils de l’ancien gardien de l’équipe nationale du Congo et qui porte le même nom. Il est aujourd’hui le gardien de buts du RC Lens qu’il a rejoint en 2022, après avoir quitté le club anglais de Nottingham Forest.

Auparavant, il a joué pour Caen, Le Havre et l’Olympique de Marseille. Il a été sélectionné pour la première fois par Deschamps en 2023 et il a joué son premier match contre Gibraltar en juin 2013 en tant que remplaçant de Maignan, blessé.

Alphonse Areola

Alphonse Areola est un jeune gardien de buts français qui évolue actuellement au sein du club anglais West Ham United. Ce jeune joueur est indéniablement un des plus talentueux à son poste, ce qui lui a valu des passages remarqués au sein de clubs français et européens, dont le PSG qui l’a formé, le RC Lens, le SC Bastia, le Villarreal CF, le Real Madrid et Fulham FC. En 2024, Alphonse Areola fait partie des 25 joueurs sélectionnés par Deschamps pour jouer l’Euro.

Benjamin Lecomte

Né en 1991 à Paris, Benjamin Lecomte s’est forgé la réputation d’un excellent gardien de buts, notamment lors de ses passages au sein de deux clubs espagnols : le RCD Espanyol et l’Atletico Madrid.

Il a aussi joué au sein de clubs français mythiques dont Lorient, Monaco et Dijon. Il est actuellement le gardien du Montpellier HSC où il fait le bonheur des supporters en fournissant régulièrement de très bonnes prestations. Benjamin Lecomte a été sélectionné chez les moins de 18 ans, les moins de 19 ans et les moins de 20 ans, mais il n’a jamais connu la sélection nationale A.

Paul Bernardoni

Paul Bernardoni est un autre grand gardien de but français toujours en activité. Né à Évry en 1997, il a commencé sa carrière professionnelle en D2, au sein du club AS Troyes. Il a par la suite joué pour de nombreux clubs dont Clermont Foot, Angers SCO et l’AS Saint-Étienne.

Il joue aujourd’hui pour le club suisse de première division Yverdon-Sport FC après avoir joué une saison au sein du club turc Konyaspor Kulübü. Malgré son talent, Paul Bernardoni n’a pas connu de sélection nationale en équipe A, mais il fait partie de l’équipe olympique.

Benoît Costil

Benoît Costil est un des gardiens les plus âgés de ce top 10, mais, malgré ses 37 ans, ce joueur continue de pratiquer sa passion au sein du club de série B italienne, l’US Salernitana. Benoît Costil a fourni ses services à de nombreux clubs français et étrangers.

Il a notamment fait un passage de 5 ans (2017-2022) chez les Girondins de Bordeaux. Il a également joué pour l’AJ Auxerre et le LOSC avant de partir en Espagne. Il a fait partie de toutes les catégories de la sélection nationale à partir des moins de 16 ans pour finir par être sélectionné comme troisième gardien en 2020.

Lucas Chevalier

Lucas Chevalier est le gardien de buts le plus jeune de ce top 10. Il est, en effet, né en novembre 2001 à Calais. Il a été principalement formé au sein du LOSC qu’il a rejoint dès 2014 et avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2027. Ce gardien de buts talentueux est passé par toutes les catégories de l’équipe de France, à commencer par celle des moins de 16 ans. Il n’a toutefois pas encore eu l’occasion de jouer pour l’équipe de France A.

Lucas Chevalier a accompli de grands exploits, dont un des plus grands a été réalisé lors du match qui opposait son club, le LOSC à Metz. Le gardien a, en effet, pu arrêter deux penaltys, permettant à son équipe de gagner par le score de 2 à 0.

