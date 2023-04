© Son fils de 4 ans tué par son ex-compagnon, cette mère lance un cri du cœur déchirant !

Un drame bouleversant vient de survenir concernant ce père et son fils. Les deux ont été retrouvés décédés dans une région inconnue.

Les circonstances de cette tragédie sont assez mystérieuses ! Tout porte à croire que ce père de famille s’est suicidé. Par la même occasion, il a mis fin à la vie de son fils. Mais comment quelque chose de ce genre a-t-il pu se produire ? Et comment la mère de famille va-t-elle s’en sortir sans son enfant ?

Le père et son fils sont retrouvés morts dans la voiture !

L’histoire se passe à Nouvion-en-Thiérache, dans le département de l’Aisne. Comme à l’accoutumée, la maman du garçon est allé le chercher chez son père. Les deux se sont séparés et ont choisi la garde partagée de leur fils. Mais le soir du 14 avril 2023, la situation a viré au drame !

Pour l’heure, personne ne connaît les circonstances de la séparation ni depuis combien de temps ça a duré. Mais le fait est que le fils a été la principale victime de cette tragédie ! En allant le chercher, la mère de famille n’arrive donc pas à savoir où il est passé.

Immédiatement, la maman fait appel aux gendarmes. On ne peut qu'imaginer le sang d'encre qu'elle a dû se faire ! Les forces de l'ordre ont rapidement organisé des recherches. Et ils sont tombés sur la voiture du père de famille, entièrement brûlée !

À l'intérieur se trouvaient les corps sans vie du père de famille et de son fils !

À l’intérieur se trouvaient les corps sans vie du père de famille et de son fils ! Le lendemain, tout le monde dans la région a eu vent de l’histoire. Et ce, malgré la discrétion des gendarmes. La gérante d’un magasin Score et un autre de chez Casino ont rapporté ce qu’ils ont entendu.

La mère de famille exprime sa douleur !

Toute la Toile s’est enflammée après avoir eu vent de cette histoire ! Il faut dire que la publication de la mère de famille a été très explicite. Sur Facebook, elle déplore la perte de son fils en disant : « Mon amour je ne te verrai plus. Je t’aime à la folie ».

La mère de famille a posté une jolie photo de son fils avec un doux sourire. D’ailleurs, il semblait très heureux en faisant une balade sur une rivière. Bien évidemment, ses amis ont accouru afin de la soutenir. Un bon nombre des proches de la maman ont commenté sa photo.

Certains disent : « Oh mon dieu… Toutes mes condoléances. Sois forte. Plein de courage à toi. Je n’ose imaginer ta douleur ». Ou encore : « Suis de tout cœur avec toi. Je ne comprends pas… ». Visiblement, personne ne s’attendait à ce genre de tragédie.

Personne ne voudrait vivre quelque chose comme ça à propos de son fils, mais c'est réellement survenu ! La maman de ce jeune garçon de 4 ans ne pourra plus jamais discuter avec lui. En effet, il ne reste plus qu'à attendre les investigations menées par les forces de l'ordre.

Le fils de cette maman obtiendra-t-il justice ?

En bref, la gendarmerie n’a pas encore communiqué de détails concernant cette affaire. Ainsi, les circonstances de la mort, le lieu et la date exacte du drame sont encore inconnus. D’autant plus que les pompiers ne possèdent aucune information concernant l’incendie de cette voiture !

Toutefois, le dossier est déjà entre les mains du parquet de Laon. Dans quelques jours, les corps du père et de son fils devraient être autopsiés. Une analyse approfondie de l’état de l’auto devrait donc fournir plus d’informations sur ce qui s’est réellement passé.