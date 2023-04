© CAF : Tout savoir sur ces 5 aides financières pour partir en vacances sans vous ruiner

Face à l’inflation, partir en vacances est un véritable luxe. Les foyers les plus modestes peuvent toutefois profiter des nombreuses aides proposées par la CAF pour en profiter. Saviez-vous quelles sont les allocations familiales les plus recommandées ? On vous dévoile celles qui sont essentielles pour vos prochaines vacances !

CAF : Deux aides en fonction de l’âge de vos enfants !

Au moment de partir en vacances, ce sont les enfants qui nécessitent le plus gros budget. Heureusement que la CAF propose deux aides qui permettent aux foyers les plus modestes de profiter de ce genre de moment. C’est notamment le cas avec l’Aide aux Vacances Familiales ou AVF.

Cette dernière concerne les familles dont les enfants ont moins de 18 ans. Comme toute aide sociale, elle répond à un critère de plafond de revenu. Les bénéficiaires peuvent donc se renseigner auprès de la VACAF afin de déterminer les lieux labellisés. En effet, seuls ces endroits permettent de profiter de cette aide financière.

D’un autre côté, il y a également l’Aide aux Vacances Enfants ou AVE. Cette dernière est destinée aux foyers dont les enfants ont de 6 à 20 ans. Elle est surtout idéale pour financer les charges pour un séjour de vacances collectif. Un bonus octroyé par la CAF qui permettra à coup sûr d’alléger certaines de vos dépenses. À lire Son fils de 4 ans tué par son ex-compagnon, cette mère lance un cri du cœur déchirant !

Pour pouvoir bénéficier de cette aide sociale, vous devez avant tout être allocataire de la CAF. Mais plus que cela, assurez-vous également que votre quotient familial soit « inférieur ou égal à 700 euros« . Une instruction qu’il faut absolument prendre en compte afin de favoriser l’accès aux vacances pour tous vos enfants.

Ces bonus sociaux pour couvrir les frais de transport !

Pour les ménages ayant de faibles revenus mensuels, ceux-ci pourront également bénéficier de l’Aide aux vacances sociale (AVS). Vous pouvez utiliser les fonds attribués par la CAF pour appuyer les frais de transport.

Cela en vaut d’ailleurs de même pour compenser les coûts de restauration et d’activités ou d’hébergement. À noter qu’il est fortement recommandé de consulter l’intermédiaire d’un travailleur social en ce qui concerne les circonstances de réservation.

D’un autre côté, les bénéficiaires de AVF disposent aussi de l’avantage de profiter des aides au transport. Cela inclut, entre autres, les frais de jus, d’avion ou encore de train.

De plus, sachez que les familles éligibles n’auront pas à effectuer des démarches particulières pour pouvoir en bénéficier. En effet, la CAF fera le versement directement depuis le compte bancaire des concernés ! À lire Françoise Hardy en fin de vie : l’héritage étonnant pour son fils Thomas Dutronc révélé

CAF : Tout savoir sur le chèque de vacances !

Tout comme les aides financières présentées ci-dessus, le chèque vacances est également à prendre en considération. En effet, ce dispositif de paiement prépayé permet aux bénéficiaires de débourser une partie des dépenses liées à leurs vacances. Cela peut bien s’agir des charges concernant le logement, le transport ou les diverses activités. Et pour être éligible à recevoir ce chèque octroyé par la CAF, il est mentionné de faire partie du dispositif VACAF.

Pour bénéficier de cette prime, le « quotient familial doit être inférieur ou égal à 750 euros« . Et ce, tout en assurant d’avoir au moins un enfant à charge. Toutefois, il est toujours préférable de se renseigner auprès des caisses d’allocations. Et pour cause, les conditions d’éligibilité peuvent varier d’une CAF à une autre.