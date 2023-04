© La maîtresse de son époux débarque à leur mariage en robe de mariée !

Les invités lors de ce mariage ont assisté à une scène à laquelle ils ne s’attendaient pas ! Face à l’autel, il y a eu deux mariées ! Mais comment en sont-ils arrivés là ? Et quelle a été la réaction de la mariée officielle ?

Le mariage avait à peine commencé qu’il est déjà ruiné !

Personne ne sait d’où la maîtresse de cet homme a débarqué, mais le fait est qu’elle était bien là ! Aucun des mariés ne s’est douté que leur mariage serait gâché par une autre personne. De plus, cette autre personne a toutes ses raisons pour assister à la cérémonie.

Au début, tout s’est bien passé. Les mariés sont devant l’officiant afin de procéder à la cérémonie officielle. Mais à un moment donné, la maîtresse de l’homme a fait une entrée en vedette ! En effet, elle n’y est pas allée de main morte afin de soigner sa présentation.

La maîtresse s’est vêtue, elle aussi, d’une robe de mariée afin d’expliciter la situation. On ne sait pas s’il s’agit d’une combine entre les deux femmes. Mais l’objectif est atteint : la véritable personnalité du futur marié est exposée à la vue de tous ! À lire Sa future femme le trompe avec 8 hommes, il se venge le jour du mariage de façon diabolique !

Cette scène digne des plus grands films de drame est survenue en Afrique du Sud, dans la ville de Benoni. Bien évidemment, le mariage a dû être annulé, mais on ne sait pas s’il est simplement reporté. Dans tous les cas, le futur marié doit régler ses comptes avec sa maîtresse et sa future femme.

Le mari tente de tout remettre en ordre !

Le magazine Sun a décidé de relayer cette histoire de mariage pour le moins surprenante. D’un côté, on a la maîtresse qui s’avance sans peur vers l’autel. Personne ne sait ce qu’elle a en tête. Mais visiblement, elle veut parler avec la future mariée.

Ne se doutant de rien, la future mariée préfère tourner le dos à ce qui se passe. Tout le monde peut comprendre qu’elle n’arrive pas à y croire ! De leur côté, les invités ont eu des réactions assez différentes.

Certains convives ont crié, tandis que d’autres ont su garder leur calme et ont tout filmé. Voilà comment cette histoire de mariage a immédiatement inondé les réseaux sociaux. Le marié, quant à lui, ne savait pas où donner de la tête.

Dans le but de ramener de l’ordre à son mariage, le concerné tente d’arrêter sa maîtresse. Ainsi, il lui prend par la taille et essaie de la persuader de partir. Mais il n’en est rien ! La jeune femme persiste dans son élan afin de parler à la future mariée. À lire Elle s’en prend à un ado pour qu’il lui laisse sa place sans savoir ce qu’il cachait à sa jambe

Ce mariage a immédiatement fait le tour de la Toile !

Une personne nommée « Nkokhi » a décidé de tout déballer sur Twitter. La vidéo de mariage improvisée a obtenu des milliers de réactions. De nombreuses personnes ont filmé la scène aussi la vidéo est devenue virale !

La plupart des internautes se sont tout de suite tournés vers le futur marié afin de le réprimander. Par ailleurs, d’autres ont essayé d’encourager la future mariée. D’autant plus que ce qu’elle a vécu était pire qu’un cauchemar !