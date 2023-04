© Elle s’en prend à un ado pour qu’il lui laisse sa place sans savoir ce qu’il cachait à sa jambe

Cette histoire dans un bus fait réfléchir quant à l’état de notre société actuelle ! En effet, cet ado a fait comprendre à tous qu’il n’y a pas que la visibilité dans la vie. Avant de juger quelqu’un, il faut d’abord creuser dans son histoire et comprendre ce qu’il a en tête. Voici tout ce qui s’est passé !

L’ado était tranquillement assis dans le bus !

Cette histoire se passe dans le bus, quand tout le monde est pressé de rentrer chez soi. Thomas Scott, un des voyageurs, a fini de faire son service comme tous les jours. Dans le bus, il s’assied comme tout le monde en attendant son arrêt.

Mais à un moment donné, toutes les places dans le bus sont occupées. Un événement qui se produit souvent, surtout aux heures de pointe !

En général, les personnes âgées ou les femmes enceintes bénéficient des places assises. Cette règle tacite découle simplement d'une bonne éducation.

Jusque là, tout va bien ! L’événement majeur se produit lorsqu’une femme assez âgée entre dans le bus. Elle aperçoit immédiatement l’ado tranquillement assis sur sa place. Indignée, elle lui exhorte de lui laisser sa place. Mais le jeune ne semble pas du tout être à l’écoute.

Personne ne sait ce qui est arrivé à cette femme avant cet incident. Mais à en croire la version de Thomas Scott, elle veut décharger sa colère vers l’ado. Elle veut que ce dernier change de place avec elle, non sans une pointe d’indignation dans sa voix.

La femme âgée ne sait plus où donner de la tête !

L’ado a ignoré la première remarque de la dame. Et la deuxième fois qu’elle s’est adressée à lui, elle n’a obtenu aucun résultat ! On dirait que le jeune garçon n’a que faire de sa situation. Pire, il fait comme si la femme âgée qui lui parle n’existe pas !

Outrée, la dame sort de ses gonds et arrive même à crier. Ainsi, elle s’assure que tout le monde peut être son témoin.

Mais encore une fois, l'ado fait comme si de rien n'était ! La dame se lance alors dans un monologue en disant qu'elle a bien éduqué ses enfants.

D’après la femme âgée, ses enfants lui auraient laissé une place sans qu’elle n’eût un mot à dire. Fatigué, l’ado décide alors de lâcher prise. Mais avant de se lever, il demande qui des deux mérite mieux la place assise.

Sans broncher, la dame déclare au jeune garçon qu’elle le mérite « Plus que vous ». Ainsi, il se lève calmement et provoque la surprise générale ! Sous son jean se trouvent des prothèses indiquant qu’il est en situation de handicap.

L’ado offre une belle leçon de vie !

Bien évidemment, la femme d’âge mur ne sait plus quoi dire après avoir vu les prothèses. Elle essaie de s’excuser et de rendre sa place à l’ado qui n’a qu’une seule jambe. Néanmoins, ce dernier lui adresse quelques mots de plus pour accentuer son embarras.

D’après le jeune garçon, il n’aurait pas à vivre cette histoire si elle avait parlé calmement. Toutefois, ce qui est fait est fait ! À l’avenir, espérons que cette femme va adopter un nouveau comportement face aux autres.