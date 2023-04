© Alerte info, des œufs contaminés par des polluants, l’alerte est lancée

L’Agence Régionale de Santé vient de mener une enquête assez approfondie concernant certains œufs. Sa conclusion est claire : il faut immédiatement arrêter d’en consommer. Ils peuvent provoquer de gros dégâts sur la santé à cause de certaines composantes ! Découvrez tous les détails concernant cette alerte !

Que contiennent ces œufs contaminés ?

Cette alerte a vu le jour en raison d’un événement assez malencontreux ! Certaines personnes se sont plaintes des conséquences néfastes de l’existence de l’incinérateur d’ordures dans la région du Val-de-Marne. D’après elles, leurs œufs contiennent un peu trop de dioxines à cause de l’entreprise.

L’Agence régionale de santé a ensuite pris le relai afin d’évaluer tous les risques dans cette situation. Dans un premier temps, elle a augmenté le périmètre de son analyse afin de mieux en avoir le cœur net. Ainsi, l’analyse est portée sur une plus grande quantité d’œufs.

Près de 25 propriétaires non loin des lieux ont accepté d'être sujets à une observation minutieuse. Sur la plupart d'entre eux, ils ont détecté la présence de dioxines, de polychlorobiphényles ou PCB et de furanes. Ainsi, cette alerte doit être prise au sérieux afin d'éviter les mauvaises surprises.

Toujours selon l’Agence régionale de santé : « Les premiers résultats mettent en évidence une contamination de l’ensemble des prélèvements de sols et d’œufs par les trois familles de polluants organiques persistants analysées ». D’autant plus que la région touchée est assez vaste !

Quelles sont les conséquences sur le métabolisme ?

Pour l’heure, l’ARS Île-de-France n’a pas encore identifié la provenance de ces polluants organiques. D’ailleurs, les analyses concernant les œufs contaminés sont toujours en cours de réalisation. Toutefois, elle tient à prévenir le grand public sur la gravité de la situation !

Bien évidemment, les polluants dans ces œufs exposent le métabolisme à des conséquences très graves ! Entre autres, des troubles dans le système endocrinien peuvent apparaître. À long terme, cela pourrait également affecter la fertilité. Le dernier risque est le développement d’un certain type de cancer.

Afin d’attaquer le corps, l’ARS Île-de-France déclare que les œufs dangereux provoquent une « imprégnation progressive de l’organisme ». En termes clairs, les risques de maladie augmentent à chaque ingestion de l’aliment. D’où l’importance de connaître dès maintenant les détails sur cette alerte.

Par ailleurs, ces polluants peuvent également être présents dans certains poissons, viandes ou produits laitiers. Dans tous les cas, la vigilance est de mise afin de préserver la santé. L'ARS mentionne des « zones urbaines denses » à identifier !

Ou peut-on trouver ces œufs ?

Comme on l’a dit précédemment, tout a commencé à Ivry-sur-Seine. Mais maintenant, le risque s’étend jusqu’à Issy-les-Moulineaux. La région de Seine-Saint-Denis figure également dans le collimateur de cette alerte. De plus amples informations seront disponibles dans quelques jours.

Quoiqu’il en soit, l’ARS recommande de ne plus ingérer des œufs provenant de « produits animaux de production domestique non contrôlée ». Les « polluants organiques persistants » peuvent attaquer n’importe qui, même les plus robustes ! Et le traitement qui s’impose risque d’être assez compliqué.