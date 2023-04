© 8 astuces efficaces pour arrondir vos fins de mois si vous avez une petite retraite

La nouvelle loi sur la réforme de la retraite continue toujours de faire parler d’elle en France. Après sa promulgation, cette dernière va enfin s’appliquer malgré les contestations. Ainsi, il est temps de se préparer lorsque ce jour arrivera. Voici quelques astuces à suivre pour bien épargner !

Retrait : Les conséquences de la réforme !

Comme on le sait tous, cela fait maintenant quelques jours que la nouvelle loi sur la réforme de la retraite est effective. Evidemment, les reproches contre cette dernière continuent toujours. D’ailleurs, la situation risque de prendre une autre dimension.

En effet, une grande manifestation est déjà prévue le premier mai prochain. A côté de cela, une autre contestation est déjà en cours.

Selon Betrand Pancher, patron du groupe Libertés indépendantes, ils vont tenter une abrogation en proposant une autre loi. À lire Retraite : faite attention à ne surtout pas jeter ce courrier que vous allez recevoir

Par ailleurs, on ne sait pas encore beaucoup de choses sur le contenu de cette proposition de loi. Cependant, on n’a quand même pu avoir certaines informations d’après Le Parisien.

En effet, cette abrogation doit s’attaquer à tous les contenus de la réforme. D’autre part, elle doit se pencher sur l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Cela dit, ce dernier doit être réduit à 62 ans.

Il faut bien choisir son plan d’épargne !

Quoi qu’il en soit, il faut s’en tenir à cette nouvelle réforme dans le cas où la situation ne change pas. Ainsi, il existe certaines astuces à suivre pour bien se préparer.

L’objectif c’est d’avoir une belle épargne au moment où cela arrive ! Tout d’abord, il y a le plan d’épargne pour la retraite collective.

Celui-ci se fait selon la volonté du salarié. Malheureusement, il faut savoir que ce dernier n’a qu’une disponibilité limitée de son épargne. À lire Les 3 façons de compléter votre petite retraite pour arrondir vos fins de mois

Par ailleurs, il y a aussi l’assurance-vie. Celle-ci se présente comme le meilleur choix quand il s’agit d’une épargne pour la retraite. En effet, il consiste à constituer un capital pour se préparer le jour venu.

En même temps, l’individu peut prétendre à des avantages fiscaux. Dans ce contexte, ce dernier peut encore choisir entre deux types de contrat. Il y a les contrats en euros et les contrats en unités de compte.

Retraite : Les meilleures façons d’épargner !

En faisant une épargne, il est quand même préférable d’optimiser ses rendements. Pour cela, il y a l’investissement immobilier.

Celui-ci permet de maintenir son niveau de vie même après la retraite. L’objectif c’est d’avoir des revenus locatifs tout en profitant des avantages fiscaux.

Pour ce faire, il y a des sociétés comme les SPCPI et OPCI. Ces derniers vont se charger de vos placements immobiliers.

Évidemment, l’objectif reste de vivre confortablement après la retraite. Pour cela, il existe plusieurs placements atypiques qui permettent d’avoir des revenus durables.

Comme exemple d’investissement, on peut bien parler de l’art, des terres agricoles et des forêts. Par ailleurs, il y a aussi les métaux précieux et les crypto-monnaies.

Il faut savoir que désormais, il y a le crowdfunding et les plateformes d’investissement en ligne. En faisant ces derniers, vous pouvez prétendre à un énorme bénéfice.