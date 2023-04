© Ces légumes et fruits ne doivent surtout pas être stockés au frigo, voici les raisons

Ces légumes et fruits doivent absolument rester hors du frigo. Le cas échéant, ils pourraient perdre toutes leurs vertus !

Bien des gens se trompent dans la manière de conserver leurs légumes et fruits. Si le frigo constitue une des solutions les plus plébiscitées, ce n’est pas toujours efficace envers certains aliments. En effet, certaines denrées pourraient se détériorer au sein de cette atmosphère ! On vous indique tout ce qu’il faut faire !

Ces légumes et fruits doivent rester éloignés du frigo !

Les légumes et fruits constituent la base d’une alimentation saine et propice au développement du corps.

Voilà pourquoi ils figurent presque toujours dans la liste des courses. Le seul problème après s’être rendu au supermarché réside dans la manière idéale de ranger les aliments.

Parmi les légumes et fruits à ne pas mettre au frigo figurent alors les fruits exotiques. Les bananes, les avocats et même les agrumes perdent de leur goût dans une atmosphère trop froide. Dans le pire des cas, leur peau pourrait même noircir au fil du temps.

Les pastèques et les melons ne de mettent pas non plus au frigo. Ces fruits possèdent des propriétés antioxydantes très recherchées par la plupart des gens.

Mais quand ils sont dans le frigo, ils perdent cette vertu essentielle. Bien évidemment, le goût de ces légumes et fruits ne sera plus le même !

D’autre part, les fruits à noyaux ne conviennent pas aux températures fraîches du frigo. Le cas échéant, ils perdent tous les nutriments dont ils font la fierté. L’abricot, la nectarine, ou encore la pêche figurent parmi ces aliments. Il en est de même pour les poires et les pommes.

La liste continue avec les aliments suivants !

Toujours dans la catégorie légumes et fruits, les patates douces et les pommes de terre ne vont pas au frigo. L’oignon et l’ail sont également dans le même cas. Tous les quatre dégagent une odeur nauséabonde une fois dans le frigo.

Le réfrigérateur engendre aussi des conséquences néfastes pour les cucurbitacées, comme les courges, les citrouilles ou les potirons.

En effet, leur saveur disparaît petit à petit dans cette atmosphère froide. D’autant plus que ces légumes et fruits supportent très bien la température ambiante !

Certains légumes ont tendance à se ramollir s’ils sont conservés dans le frigo. Le concombre, l’aubergine ou la courgette enregistrent souvent ce cas de figure. Les tomates, en plus de flétrir, peuvent carrément devenir farineuses au fil du temps.

Vous l’aurez bien compris, le réfrigérateur n’est pas forcément le meilleur ami de tous les légumes et fruits !

D’ailleurs, la liste des aliments mentionnés précédemment n’est pas exhaustive. Dans tous les cas, favorisez les denrées produites par les agriculteurs locaux. De cette manière, vous n’aurez pas à les mettre au frigo.

Le stockage de ces légumes et fruits requiert l’utilisation du frigo !

Le bac à légumes ne sert pas uniquement de décoration pour le frigidaire ! Comme son nom l’indique, il peut conserver certains types de légumes et fruits. Les poireaux, les brocolis, les choux, les salades, les champignons ou encore les navets sont à mettre dedans.

D’autre part, seuls les fruits rouges doivent être conservés dans le frigo. Ceux-ci ne peuvent pas conserver leur état initial dans la température ambiante.

Le frigo leur apporte alors l’atmosphère idéale. Les autres n’ont pas besoin d’être mis au bac à légumes.