© APL : une augmentation de votre loyer vous permet-elle de toucher une aide plus élevée ?

De nombreux propriétaires font face à l’inflation en augmentant leur loyer. Bien entendu, cela se fait en accord avec le locataire ! Ce dernier peut-il alors espérer obtenir une APL plus élevée ? En réalité, il est tout à fait possible d’obtenir une aide plus significative. Mais il faut connaître les procédures à suivre !

Comment figurer dans la liste des bénéficiaires de l’APL ?

Comme toutes les autres aides financières de la CAF, l’APL est soumise à certains critères. D’emblée, le bénéficiaire doit avoir 30 ans au maximum. Mais il y a des exceptions s’il se trouve être un accueillant familial ! Dans tous les cas, l’âge minimum n’existe pas.

Les étrangers peuvent également aspirer à l’APL. Pour ce faire, ils doivent loger dans une résidence conventionnée par l’État. Par ailleurs, un titre de séjour valide est également de rigueur ! Bien entendu, des conditions concernant la rémunération mensuelle existent également.

Le revenu d’une personne célibataire, par exemple, ne doit pas excéder les 308,5 euros. S’il s’agit d’un couple, la rémunération plafond par rapport à l’APL est de 372,07 euros. Ceux qui s’occupent d’un enfant doivent gagner 420,52 euros maximum ! À lire EuroMillions : cette plateforme maximise vos chances de gagner en jouant en groupe

Il n’y a pas de restriction selon le type de logement ou de bail. L’essentiel, c’est que le locataire l’utilise en tant que résidence principale ! Évidemment, le domicile doit impérativement se trouver en France. D’autre part, certains étudiants peuvent en bénéficier, à condition de remplir les critères requis.

La réévaluation de l’Aide personnalisée au logement suit un processus particulier !

D’emblée, il faut savoir que la réévaluation de l’APL ne se fait pas de manière automatique. En effet, la CAF ne peut pas connaître les arrangements entre tous les propriétaires et locataires du territoire. Ainsi, une éventuelle hausse du loyer doit impérativement être informée à la caisse afin de bénéficier de l’augmentation.

Dans un premier temps, le concerné peut utiliser un simulateur en ligne afin de déterminer le montant de la hausse. Pour cela, il suffit de renseigner la situation personnelle et familiale, la rémunération et le montant du loyer. Après quelques clics, la somme s’affiche à l’écran !

Pour faire court, l’augmentation de l’APL n’est effective qu’après avoir déposé sa demande auprès de la CAF. La liste des informations nécessaires est fournie sur le site. En général, il faut la carte d’identité, certaines informations bancaires et le montant exact du loyer.

Ceux qui viennent de s’installer dans le logement doivent faire leur demande le plus rapidement possible. Deux mois après, la CAF valide le coup de pouce financier sur le compte du concerné. Le tout, en quelques clics seulement ! À lire Impôts : voici tous les avantages fiscaux que vous oubliez souvent de réclamer

Comment et quand obtenir l’augmentation de l’APL ?

L’augmentation de l’APL grâce à une hausse du loyer requiert un certain laps de temps. En effet, le calcul de cette allocation se fait selon le revenu de l’année précédente. En termes clairs, le montant alloué dépend des informations fournies en juillet de l’année N-1.

Le propriétaire-bailleur peut également procéder à la demande de réévaluation. Son recours est un surplus de justification concernant la véracité de l’augmentation du loyer. Néanmoins, cela découle uniquement de sa bonne volonté. Le locataire ne peut en aucun cas le forcer à intervenir !