Février 2025 : Ces signes du zodiaque vont voir leur vie exploser (et pas forcément dans le bon sens)

Février 2025 ne sera pas un long fleuve tranquille ! Avec Mars rétrograde, Vénus en feu, et un Mercure prêt à semer la pagaille, préparez-vous à voir des tensions éclater, des vérités exploser et, pour certains, des opportunités spectaculaires surgir de nulle part. Ce mois pourrait bien être un tournant radical pour plusieurs signes.

Les signes qui vont TRINQUER en février

Si vous faites partie de ces signes, accrochez-vous bien :

Cancer : Mars, la planète de l’action, est rétrograde dans votre signe jusqu’au 23 février. Traduction ? Vous êtes sous pression, plus irrité que jamais, et prêt à exploser à la moindre contrariété. Attendez-vous à des disputes, des frustrations et une énorme fatigue.

Taureau : La pleine lune en Lion du 12 février va réveiller des tensions dans vos relations amoureuses. Vous pensiez que tout allait bien ? Détrompez-vous ! Cette période pourrait mettre fin à des histoires qui ne tiennent qu’à un fil. À lire Février 2025 : les défis majeurs que chaque signe du zodiaque devra affronter

Verseau : Avec Pluton bien installé dans votre signe, vous êtes en pleine transformation… mais pas forcément dans la douceur ! Attendez-vous à des remises en question brutales et des révélations qui vont tout changer.

Les signes qui vont S’ENFLAMMER en amour

Février sera HOT pour certains signes ! Vénus en Bélier jusqu’au 27 mars promet des rencontres électrisantes, des coups de foudre et des décisions impulsives en amour. Mais ATTENTION : à partir du 1er mars, Vénus sera rétrograde… et ce qui commence en feu pourrait bien finir en cendres.

Bélier : Vous êtes dans votre élément ! Charme, audace, et attirance irrésistible… mais évitez les décisions hâtives qui pourraient se retourner contre vous dès mars.

Sagittaire : Un mois parfait pour les aventures passionnées. Mais n’oubliez pas : ce qui brille fort peut aussi brûler vite ! À lire Prévisions numérologiques du 5 février 2025 pour chaque signe astrologique

La bombe astrologique du mois : le 27 février

C’est LA date à retenir ! La nouvelle lune en Poissons, accompagnée d’un alignement ultra-puissant (Soleil, Mercure, Saturne, Neptune et le Nœud Lunaire Nord), ouvre une porte mystique et émotionnelle sans précédent. Résultat ? Une vague de révélations, de décisions radicales et d’intuitions percutantes.

Si vous ressentez une envie soudaine de tout plaquer ou de suivre un pressentiment inexplicable, écoutez-vous !

Avec Mercure en Poissons à partir du 14 février, méfiez-vous des fausses promesses, des manipulations et des illusions. Ce mois va vous tester : êtes-vous prêt à voir la vérité en face, ou allez-vous vous laisser emporter par les mirages ?

Février 2025 s’annonce explosif… Saurez-vous en sortir indemne ?