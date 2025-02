La Justice : Comprendre la Carte du Tarot et son Influence

La carte de la Justice est la onzième lame du Tarot de Marseille et est associée au signe astrologique de la Balance. Symbole d’équilibre et d’harmonie, elle représente l’importance de la logique et du karma. Dans un tirage, elle peut signaler des décisions à prendre avec discernement, des questions juridiques ou encore un besoin d’équilibre dans sa vie.

Représentation et Symbolisme

Dans le Tarot Rider Waite, la carte de la Justice dépeint une femme en robe rouge, assise sur un trône. Elle tient une balance dans sa main gauche, symbole de l’intuition qui doit réguler la logique. Son autre main brandit une épée à double tranchant, représentant la nécessité de jugements clairs et précis. Sa couronne carrée traduit une pensée structurée et rationnelle. Son manteau violet renvoie à la spiritualité, tandis qu’un bout de chaussure blanche, visible sous sa robe, souligne l’idée de pureté et d’équité.

Signification de la Carte

La Justice incarne la logique et suit la loi du karma : « ce que vous semez, vous le récolterez« . Cette carte invite à la réflexion sur nos actions et leurs conséquences.

Si vous avez agi avec droiture et intégrité

, des récompenses sont à venir. En cas d’injustice subie, cette carte promet un rétablissement de l’équilibre.

Si vos actes ont été discutables, c’est un avertissement pour corriger votre trajectoire.

Lorsque la carte est tirée à l’envers, elle peut indiquer un refus d’assumer ses responsabilités ou une situation injuste dont l’issue est incertaine. Cela peut également suggérer une auto-illusion où l’on ne veut pas voir la réalité en face.

La Justice dans le Domaine Professionnel

Dans un tirage professionnel, la carte de la Justice met en avant l’importance de l’honnêteté et de la responsabilité dans le travail.

Si vous êtes insatisfait de votre emploi, posez-vous la question : quelles actions passées

vous ont mené ici ? Un manque d'implication pourrait expliquer votre situation. Si vous avez toujours donné le meilleur de vous-même, la carte annonce de bonnes nouvelles

à venir. Elle peut aussi signaler un déséquilibre

dans la répartition des tâches et la nécessité de revoir l'organisation. En présence d'autres cartes positives, elle prédit une issue favorable à un litige professionnel, notamment concernant un conflit financier ou juridique.

La Justice dans les Relations Amoureuses

Dans un contexte sentimental, la carte de la Justice met en avant l’équité et l’engagement.

Si votre relation est saine, elle indique une évolution vers un engagement plus sérieux

, comme un emménagement ou un mariage. En revanche, si l'un des partenaires est dans une relation sans véritable intention d'engagement, la carte suggère une issue moins positive.

Elle invite à instaurer plus de justice et d'équilibre

dans la relation, notamment si l'un des partenaires dépend trop de l'autre, sur le plan émotionnel ou financier. La honnêteté et la communication claire sont essentielles pour préserver l'harmonie.

La Justice et la Santé

Dans un tirage sur la santé, la carte de la Justice rappelle l'importance d'un mode de vie équilibré.

Un déséquilibre dans votre hygiène de vie pourrait avoir des conséquences : il est temps de prendre soin de vous .

Elle conseille d'écouter son corps et d'éviter les excès, qu'il s'agisse de sédentarité

ou d'activité physique excessive. Elle met aussi en avant l'impact de l'environnement et du stress sur la santé.

Cette carte vous encourage à trouver un juste milieu pour maintenir une bonne condition physique et mentale.