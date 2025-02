Rituel de la Pleine Lune en Lion de Février 2025

La Pleine Lune en Lion du 12 février 2025 déploie une énergie audacieuse et courageuse, nous invitant à nous ancrer dans la force de notre cœur. Si elle apporte des vibrations parfois instables, elle offre également un puissant pouvoir de guérison, nous permettant de transformer nos blessures en sources de force et de réalisation.

Si vous souhaitez canaliser ces vibrations lunaires, voici un rituel de la Pleine Lune en Lion à réaliser pour harmoniser votre énergie avec celle de cet événement cosmique. Idéalement, ce rituel peut être effectué quatre jours avant ou après la Pleine Lune, mais vous pouvez le faire dès que vous en ressentez l’appel.

Rituel de la Pleine Lune en Lion

Matériel nécessaire

Outil de purification de votre choix (encens, sauge, palo santo…)

de votre choix (encens, sauge, palo santo…) Cristal de votre choix (évitez les cristaux en -ite sensibles à l’eau)

de votre choix (évitez les cristaux en -ite sensibles à l’eau) Bol d’eau

Bougie

Deux feuilles de papier et un stylo

Méditation guidée angélique

Lecture astrologique de la Pleine Lune en Lion 2025

Étapes du rituel

Purification de votre aura et de votre espace

Commencez par purifier votre aura avec l’outil choisi. Pendant ce processus, récitez l’affirmation suivante :

« J’accueille la guérison, je l’accueille en abondance. Je manifeste tout le potentiel que je porte en moi. Je purifie mon aura de la tête aux pieds, de l’intérieur à l’extérieur. J’harmonise mes centres énergétiques et rayonne pleinement.«

Ensuite, purifiez votre espace et les éléments du rituel. Vous pouvez également nettoyer votre maison. Prononcez alors :

« Je purifie ces ingrédients et mon espace, en gratitude pour tout ce que je possède. J’infuse cette pièce de lumière et d’amour, que tout le reste disparaisse.«

Rédaction de ce que vous souhaitez libérer et manifester

Allumez votre bougie, installez-vous confortablement et prenez votre première feuille. Notez 10 choses que vous souhaitez libérer. Sur la seconde feuille, inscrivez 10 vœux ou intentions que vous aimeriez manifester.

Libération et intention

Déchirez la feuille contenant vos blocages en petits morceaux et placez-les dans le bol d’eau, symbolisant leur dissolution dans l’Univers. Ensuite, glissez la feuille de vœux sous le bol d’eau.

Activation énergétique avec votre cristal

Prenez votre cristal entre vos mains et récitez l’incantation suivante :

« D’un état à un autre, je relâche tout ce qui m’alourdit et obscurcit mon âme. Je le remplace par tout ce qui emplit mon cœur et me rend entier( ère). D’un état à un autre, les papiers déchirés sont maintenant transmutés pour permettre à un renouveau d’émerger. Que mes intentions les plus élevées se réalisent. Merci. Merci. Merci.«

Placez ensuite votre cristal dans le bol d’eau et laissez-le sous la lumière de la Pleine Lune (à l’extérieur ou près d’une fenêtre). Gardez la feuille de manifestation sous le bol.

Méditation et lecture astrologique

Installez-vous confortablement et commencez une méditation angélique pour intégrer les énergies de cette Pleine Lune.

Une fois la méditation terminée, réalisez votre lecture astrologique pour recevoir votre message spirituel.

Belles bénédictions de Pleine Lune !