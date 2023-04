Une acheteuse d’Affaire conclue réussit à charmer un vendeur, rebondissement inattendu

L’émission Affaire conclue du 19 avril a prouvé que le charme était un outil de négociation efficace ! On vous donne les détails ci-dessous!

Comme c’est le principal but dans Affaire conclue, les acheteurs essaient toujours de proposer des offres alléchantes. Mais il faut dire que ce n’est pas toujours l’argent qui réussit à faire céder les vendeurs participants à l’émission. Nous avons pu le constater le 19 avril 2023 et cela a fait un énorme rebondissement !

Affaire conclue : Des acheteurs qui ont chacun leurs atouts !

Mercredi dernier, un homme a décidé de mettre en vente une jolie céramique dans Affaire conclue. Arrivé en salle d’expertise, on propose une valeur de 100 € à l’objet en question. Avec cette information, il monte ensuite sur le plateau pour faire face aux acheteurs de l’émission !

Il est bon de rappeler que deux nouveaux acheteurs, Léo et Baptiste Levebvre ont rejoint l’équipe d’Affaire conclue.

Les cousins sont des grands fans d’antiquités, ils se sentent alors à l’aise dans l’émission de Sophie Davant. Mais ils n’imaginaient pas que les négociations sur le plateau ne se passaient pas toujours comme prévu ! À lire Guerre inédite dans Affaire conclue, Sophie Davant recadrée brutalement par une vendeuse

Léo et Baptiste se sont vite rendu compte que chaque acheteur a ses atouts. Ce n’est pas forcément une question de somme élevée qui permet de convaincre les vendeurs. Il s’en sont d’ailleurs rapidement rendu compte durant l’édition d’Affaire conclue diffusée mercredi dernier !

Le fameux vendeur de l’émission du 19 avril 2023 n’a pas résisté au charme d’une acheteuse d’Affaire conclue. Nous faisons bien évidemment référence à la gracieuse Marie du Sorbet. Cette dernière a rejoint l’équipe des antiquaires de France 2 vers la moitié de l’année 2019 !

Un charme qui a eu beaucoup d’effet !

Au fil des années, de nombreux vendeurs ont succombé au charme de Marie du Sorbet dans Affaire conclue.

Mais l’homme présent sur le plateau lors de la récente émission l’a exprimé plus que d’autres. Cela a d’ailleurs engendré un retournement de situation inattendu !

Une fois l’homme monté sur le plateau d’Affaire conclue, l’objet a tout de suite intéressé les acheteurs. Baptiste et Léo ont commencés les enchères, puis Marie du Sorbet est également entrée en action. Les autres antiquaires, convoitant l’objet mis en vente, ne se sont pas non plus laissé faire ! À lire Affaire conclue : énorme malaise, un acheteur casse l’objet d’un vendeur en direct

Estimé à 100 € en salle d’expertise, la valeur de l’objet a atteint 400 €. Ce prix étant la dernière proposition de Marie du Sorbet. Les deux cousins d’Affaire conclue, voulant absolument avoir l’objet, décident de surenchérir avec 10 € de plus.

Marie fut un peu attristée face à la proposition alléchante de Léo et Baptiste. Elle affirme qu’elle voulait tellement avoir l’objet mis en vente, mais elle ne pouvait pas aller au-dessus de 400 €.

Inopinément, le vendeur a décidé de s’approcher de marie et décide de faire une affaire conclue avec elle !

Affaire conclue : Des révélations en coulisses !

Une fois les négociation terminées, Johan Ledoux admet que le vendeur était un véritable gentleman. Ce dernier a d’ailleurs fait des révélations par rapport à Marie du Sorbet une fois arrivé en coulisse. Il affirme qu’il a fait le bon choix en vendant l’objet à la charmante acheteuse d’Affaire conclue !

« Elle fait partie de mes petits chouchous » affirme le vendeur dans les coulisses. Cela prouve qu’il avait beaucoup d’admiration pour l’acheteuse d’Affaire conclue depuis un bout de temps. D’ailleurs, précisons que les deux avaient pris une photo une fois l’objet vendu !