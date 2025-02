Retrouver l’harmonie grâce à l’art de la lecture du visage

La lecture du visage repose sur l’observation de la forme, de la couleur et de la texture des traits pour décrypter notre bien-être intérieur et notre énergie. Pratique millénaire chinoise, elle permet de mieux comprendre les messages que notre peau nous envoie. Julie Civiello Polier, experte en Reiki et créatrice de la méthode LINEA, partage son savoir sur cette approche fascinante.

L’origine de la lecture du visage et sa symbolique

La lecture du visage trouve ses racines en Chine au VIe siècle. Cette pratique repose sur les 5 éléments chinois, qui révèlent notre relation avec le monde intérieur et extérieur. Chaque partie du visage est une fenêtre sur notre équilibre énergétique, et certains signes cutanés permettent de décoder ce qui se joue en nous.

Selon Julie Civiello Polier, la moitié droite du visage reflète notre relation avec l'énergie féminine, tandis que la moitié gauche est liée à l'énergie masculine. L'apparition d'imperfections à des endroits précis donne des indices précieux sur nos blocages émotionnels et notre cheminement personnel.

Que révèle le côté droit du visage ?

Lorsqu’une imperfection (bouton, rougeur, ride) se manifeste sur le côté droit, elle peut indiquer une perturbation dans notre relation au féminin. Ce peut être un lien difficile avec une mère, une sœur ou avec soi-même, mais aussi un déséquilibre dans notre capacité à suivre notre intuition et à accueillir les changements de la vie.

L’énergie féminine est liée au cycle lunaire, à l’écoute de soi et aux soins personnels. Des troubles cutanés sur cette partie du visage peuvent aussi signaler des tensions dans notre vie sociale et professionnelle. Observer ces signes nous aide à mieux comprendre ce qui doit être harmonisé.

Que dit le côté gauche du visage ?

Les imperfections cutanées sur le côté gauche révèlent souvent des tensions liées à l’énergie masculine. Cela peut refléter des difficultés avec un père, un frère ou encore sa propre part masculine. L’énergie masculine est associée à l’action, la prise de décision et la mise en place de structures solides.

Ce côté du visage est aussi en lien avec notre monde intérieur, notre identité profonde et notre capacité à exprimer notre vérité sans peur. Les problèmes cutanés à gauche peuvent traduire un manque de confiance en soi, une réticence à se montrer authentique ou un besoin de clarté dans ses choix de vie.

La carte des organes du visage

En plus de la distinction entre les côtés, chaque zone du visage est associée à un organe interne. Par exemple :

Le front est lié au système digestif .

est lié au . Les joues sont en rapport avec les poumons .

sont en rapport avec les . Le menton est connecté au système hormonal.

Comprendre cette carte énergétique permet d’identifier les déséquilibres corporels et de les traiter en profondeur.

Rétablir l’équilibre par l’auto-massage

Pour retrouver l’harmonie énergétique, Julie Civiello Polier a développé la méthode LINEA, qui associe le Reiki à un massage facial méditatif. Ce rituel permet de libérer les tensions accumulées et d’améliorer l’état de la peau.

Utiliser un outil de massage en quartz associé à une huile spécialement formulée favorise la circulation de l’énergie et l’auto-guérison. Voici quelques techniques selon les signes cutanés :

Les rides

Les rides peuvent révéler un blocage émotionnel. Par exemple, une ride marquée sur la lèvre supérieure droite peut indiquer une douleur ancienne liée à une femme de notre entourage.

Remède : Appliquer une huile nourrissante, puis utiliser l’outil de massage en effectuant des mouvements doux horizontaux et verticaux sur la ride. Cela permet de relâcher les tensions accumulées.

Les boutons

L’emplacement des boutons donne des indications précieuses. Un bouton à la commissure des lèvres peut signaler un problème digestif ou une difficulté à « lâcher prise ».

Remède : Appliquer l’huile et masser en effectuant de légers mouvements drainants. L’utilisation d’un glaçon peut aussi aider à réduire l’inflammation.

Le mélasma (taches pigmentaires)

Ces taches peuvent apparaître en période de forts changements ou lorsque des limites émotionnelles doivent être posées.

Remède : Utiliser la méthode LINEA en « flicking » (mouvements rapides de l’outil) pour « dissiper » l’énergie stagnante. Respirer lentement et se concentrer sur la libération des émotions.

Les joues creusées

Un creusement asymétrique des joues, souvent à gauche, peut refléter une privation ou un manque de plaisir.

Remède : Masser en suivant son intuition, en effectuant des mouvements circulaires et profonds, tout en respirant lentement et consciemment.