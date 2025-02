Prédictions Tarot de la Semaine du 17 au 23 Février 2025

Une semaine sous le signe de l’amour et de la vérité

Cette semaine, l’entrée dans la saison des Poissons s’accompagne de deux cartes puissantes : Les Amoureux et La Tour. Ces cartes nous offrent une guidance forte pour avancer avec clarté et authenticité. Entre amour profond et révélation de vérités, elles nous incitent à élever nos standards et à transformer nos croyances limitantes.

Les Amoureux : une invitation à l’amour véritable

La carte des Amoureux est un symbole fort de l’amour sous toutes ses formes. Elle représente l’amour romantique, mais aussi l’amour de soi. Son énergie nous ramène à un état d’innocence et de confiance, avant que les blessures du passé ne nous rendent prudents et fermés émotionnellement.

Avec cette carte, nous sommes encouragés à donner notre amour sans crainte, à nous sentir complets sans attendre qu’une autre personne nous comble. Nous prenons soin de nous, nous honorons nos besoins et nous nous épanouissons à travers des actions qui nous font nous sentir beaux, vivants et en harmonie. À lire Les Amoureux : La carte du Tarot qui guide votre cœur

L’amour que nous attirons maintenant est à un niveau supérieur. Il repose sur une communication sincère, un équilibre des efforts et une vulnérabilité partagée. Cette carte illustre l’union de deux personnes entières, qui s’associent pour construire une relation authentique et harmonieuse.

En amour comme en affaires, l’égalité et le respect sont primordiaux. Cette carte rappelle que nous attirons les relations à la hauteur de ce que nous pensons mériter. Si nous avons des doutes ou des craintes, il est temps de les laisser partir et de croire en notre valeur.

Nous ne devons plus bloquer l’amour à cause de nos croyances limitantes. En travaillant sur nous-mêmes et en élevant nos standards, nous permettons à des relations plus enrichissantes d’entrer dans nos vies.

La Tour : un appel à la vérité et à la transformation

La carte de La Tour est souvent perçue comme effrayante, mais elle est en réalité un puissant symbole de libération et de renouveau. Elle nous pousse à affronter les vérités que nous avons peut-être ignorées et à nous débarrasser des illusions qui nous freinent.

À lire Carte de la Mort : une transformation puissante selon le Tarot

Son message principal est simple : la vérité avant tout. La Tour nous invite à examiner de près les histoires que nous nous racontons et à faire la part des choses entre réalité et peur. Elle nous encourage à défricher le terrain de notre vie en éliminant ce qui est devenu obsolète.

Il est temps de nous demander : quelles croyances devons-nous abandonner ? Quels schémas limitants avons-nous entretenus trop longtemps ? Avons-nous des relations ou des habitudes qui épuisent notre énergie ?

Avec La Tour, l’authenticité devient un passage obligatoire. Si nous ne prenons pas nous-mêmes les décisions nécessaires, l’Univers pourrait provoquer des bouleversements pour nous forcer à avancer. Nous devons choisir d’être acteurs de notre transformation plutôt que de la subir.

Cette semaine, nous devons questionner nos certitudes et prendre conscience des mensonges que nous entretenons par confort. La Tour nous pousse à nous débarrasser de ces illusions et à accueillir une vérité qui nous libérera.

Mantra de la semaine : « Quand je suis véridique, je me sens libre. Quand je suis ouvert, j’accueille l’amour. »