© Gros clash sur TF1 entre la chanteuse Lio et Cécile de Ménibus, "On va arrêter tout de suite"

Le 24 avril 2023, Cécile de Ménibus accorde une interview exclusive au magazine Gala. Lors de l’échange, elle confie cette bonne nouvelle envers le public de TF1. En effet, l’émission « La méthode Cauet » va reprendre l’antenne ! Par ailleurs, la présentatrice télé est également revenue sur un événement qui l’a choquée au plus haut point.

Les anciennes émissions reprennent du service sur TF1 !

Depuis quelques mois, la chaîne TF1 se tourne vers les plus nostalgiques dans son programme. C’est ainsi qu’on a de nouveau eu la chance de voir les nouveaux talents de la « Star Academy ». Lors de cette 10e saison de l’émission, la lauréate est une certaine Anisha.

Les spectateurs de TF1 vont également avoir le plaisir de renouer à nouveau avec l’émission « Secret Story ». Rien n’est encore officiel ! Mais tout porte à croire que les rumeurs sont vraies. D’ailleurs « la voix » de l’émission a twitté quelque chose qui pourrait bien confirmer les spéculations.

La dernière surprise envers les fans de TF1 se trouve dans le retour de « La méthode Cauet ». D'ailleurs, le programme va bientôt fêter ses 20 ans d'existence ! L'occasion pour Cécile de Ménibus et consorts de parler du programme.

L’animateur Cauet a lui-même évoqué quelque chose d’intriguant concernant l’émission « La méthode Cauet » ! Dans un de ses clichés, la célébrité a malicieusement affiché le nom du programme. En guise de légende, il écrit simplement : « Bientôt » !

Cécile de Ménibus : « J’ai trouvé ça tellement méchant » !

Toujours au micro du quotidien Gala, Cécile de Ménibus raconte quelques anecdotes qu’elle a vécues dans l’émission de TF1. Il faut dire qu’elle a rencontré beaucoup de monde avant la pause du programme en 2008. Elle s’est surtout penchée sur certaines mésaventures !

Ce fut le cas de l’altercation entre la présentatrice de TF1 et la star du porno Rocco Siffredi. L’événement se passe en 2006, mais elle semble n’avoir rien oublié ! Elle déplore ainsi le comportement des « personnalités qui ont des attitudes moins faciles que les autres ».

Mais ce qui a le plus choqué Cécile de Ménibus, ce fut certainement sa dispute avec le chanteur Lio. Elle raconte l’histoire en disant : « Lio a humilié Cartman et Miko pendant qu’ils faisaient leur sketch, en prenant son micro et en disant : “c’est nul ce que vous faites“ ».

Indignée, la présentatrice de TF1 défend ses invités en ces termes : « Je lui ai dit : "on va arrêter tout de suite et vous allez vous en aller !" J'ai trouvé ça tellement méchant ». Heureusement que cela n'a pas ruiné l'ambiance sur le plateau !

La chaîne C8 donne un avant-goût du spectacle sur TF1 !

Le 20e anniversaire de « La méthode Cauet » semble attirer les gros bonnets de l’audiovisuel. Outre la chaîne TF1, C8 veut également attirer plus d’audience à travers ce programme. D’ailleurs, les figures phares de l’émission sont d’accord pour une nouvelle représentation !

Le 27 avril 2023, l’émission « La méthode Cauet » bénéficiera alors d’une séance assez particulière. Cauet et Cécile de Ménibus vont eux-mêmes revenir sur les meilleures scènes du programme ! Les deux présentateurs donnent alors rendez-vous aux spectateurs à cette date !