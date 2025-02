Rituel de la Nouvelle Lune en Poissons – Février 2025 : Un bain de purification pour un renouveau spirituel

La Nouvelle Lune en Poissons du 27 février 2025 marque le début de la saison des éclipses et annonce le dernier cycle lunaire de l’année astrologique. Cette période puissante peut nous rendre plus sensibles et dispersés. Ce rituel est conçu pour harmoniser notre énergie et nous préparer aux transformations à venir.

Un rituel pour accompagner les énergies lunaires

Ce rituel de la Nouvelle Lune en Poissons peut être pratiqué entre le 26 février et le 8 mars 2025. Il favorise la purification, le lâcher-prise et l’alignement avec ses intentions pour ce nouveau cycle.

Les éléments nécessaires

Un outil de purification de l’aura (encens, sauge, palo santo…)

(encens, sauge, palo santo…) Une baignoire ou un grand récipient d’eau

Des feuilles de basilic (ou une autre herbe de votre choix)

(ou une autre herbe de votre choix) Des pétales de rose (ou une huile essentielle florale)

(ou une huile essentielle florale) Un bol

Des petits morceaux de papier et un stylo

Du sel marin, celtique ou de l’Himalaya

Une méditation de compassion du Lotus

Étapes du rituel

Purifier son aura

Commencez par nettoyer votre énergie à l’aide de votre outil de purification. Pendant ce moment, récitez cette affirmation pour amplifier l’effet :

« J’inspire la purification, j’inspire la lumière. J’expire tout ce dont je n’ai plus besoin ce soir. Je suis purifié(e), je suis restauré(e). Je suis tout ce que je suis, et bien plus encore. »

Écrire ses intentions

Dans un bol, placez vos feuilles de basilic et vos pétales de rose. Prenez vos petits morceaux de papier, et sur chacun d’eux, écrivez un désir ou une intention que vous souhaitez manifester durant cette lunaison.

Activer les intentions

Ajoutez délicatement vos papiers dans le bol contenant les herbes et fleurs. Répétez trois fois l’incantation suivante :

Préparer le bain

Remplissez votre baignoire (ou un récipient d’eau si vous optez pour une douche), puis versez-y vos herbes et pétales de rose (sans les papiers).

Sceller les énergies

Ajoutez une poignée généreuse de sel dans l’eau en récitant :

« Je scelle les énergies de mes intentions. En me plongeant dans ce bain, je me sens guéri(e), soutenu(e), purifié(e) et aligné(e) avec ce qui est pour mon plus grand bien. Merci. Merci. Merci. »

Se baigner dans l’énergie lunaire

Plongez-vous dans votre bain de purification aussi longtemps que vous le souhaitez. Si vous utilisez un récipient d’eau, versez doucement le mélange sur votre corps sous la douche, en ressentant la purification et la reconnexion à votre essence.

Méditation et ancrage

Après le bain, enfilez des vêtements confortables et installez-vous dans un endroit calme. Placez le bol de vos intentions à côté de vous et pratiquez la Méditation du Lotus, en position allongée si vous le souhaitez. Si vous vous endormez, sachez que l’énergie du rituel continuera à agir.

Clôturer le rituel

Lorsque vous sentez que le rituel est terminé, vous pouvez conserver vos intentions pour les relire plus tard ou les brûler/déchirer pour les confier à l’Univers. Quant aux basilic et pétales de rose, déposez-les dans la nature si possible.