© Ces biscuits vendus chez Lidl, Carrefour et Leclerc font l’objet d’un rappel conso, faites attention !

Ce rappel produit est particulièrement urgent, car il concerne la santé des enfants ! En effet, les autorités jugent que certains biscuits vendus dans les supermarchés sont dangereux pour la santé. De plus, ce produit est commercialisé à grande échelle dans les plus grandes enseignes ! Voici alors ce qu’il faut faire pour préserver sa santé !

Comment identifier les biscuits en question ?

Avant que la situation ne devienne grave, le site rappel conso publie tous les détails concernant les biscuits contaminés. Et pas que ! Il fournit également la liste des supermarchés vendant ces produits. De cette manière, les ménages peuvent prendre les dispositions nécessaires afin de se protéger.

C’est le cas de gaufrettes framboises vendues chez Leader Price. Ces biscuits ont été vendus du 11 au 19 avril 2023.

Les lots correspondants sont B230880009 et B231020019, avec les GTIN respectifs numérotés 3263852926097 et 3263852926097. De plus, l'enseigne collabore avec d'autres distributeurs dans le processus de vente !

Il en est de même pour les Gaufrettes framboises de chez Casino, commercialisées du 17 au 19 avril 2023. D’après les producteurs, ces produits devraient durer jusqu’au 30 novembre 2023. Le GTIN est le 3222475120435 pour le lot B230960008.

La liste des biscuits contaminés se poursuit avec les Gaufrettes avec 66,3 % de fourrage aux framboises de chez Netto. On a également les Gaufrettes à la framboise et à la fraise des bois, issus de P’tit Déli. Les GTIN respectifs sont le 3259391698097, le 3564700554517 et le 3564700871751.

Le site rappel conso n’en a pas encore fini !

Les biscuits considérés comme étant dangereux sont assez nombreux. Voilà pourquoi le site rappel conso met tout en œuvre pour informer chaque client du danger ! Les Gaufrettes au goût de fraise vendues chez Carrefour Extra figurent ainsi dans la liste.

Ce produit possède deux références, à savoir les GTIN 3560071076849 et 3560071076849. Les lots sont le B23090 et le B23089. Ces biscuits commercialisés chez Carrefour datent du 13 au 19 avril 2023. Leur durabilité minimale arrive à échéance le 31 octobre 2023 !

Les enseignes Delicia et Lidl n'échappent pas non plus à ce rappel produit ! Pour la première, il s'agit de ses Gaufrettes fourrées à 66,3% de framboise. Les biscuits en question datent du 06 avril 2023 jusqu'à maintenant. Le GTIN et le Lot sont 20148126 et le B23093.

Chez Lidl, il ne faut plus consommer les Gaufrettes à la framboise ! Vendus du 31 mars au 19 avril 2023, ils sont disponibles dans quelques locaux de la marque allemande. Dans tous les cas, nous recommandons de ne plus en acheter.

Pourquoi ces biscuits sont-ils la cible d’un rappel produit ?

D’après les informations recueillies chez rappel conso, ces biscuits contiendraient des résidus de plastique. La conservation des gaufrettes en question présente une défaillance. Heureusement que l’alerte est rapidement lancée !

Toujours selon la plateforme, un « risque de blessures ou d’effets indésirables suite à l’ingestion » pourrait survenir. Dans tous les cas, une procédure de remboursement est possible pour ceux qui ont déjà acheté le produit. Pour ce faire, il suffit de rapporter la denrée au sein de l’enseigne.