Rituel magique de la Nouvelle Lune en Poissons (février 2025) : une purification puissante pour attirer l’abondance !

Le 27 février 2025 marque la Nouvelle Lune en Poissons, ouvrant la saison des éclipses et annonçant le dernier cycle lunaire de l’année astrologique. Chargée d’énergies puissantes, cette période peut nous rendre plus sensibles et dispersés. Ce rituel a été conçu pour nous aider à traverser ces énergies et nous préparer aux transformations à venir.

Préparer son rituel sous la Nouvelle Lune en Poissons

Ce rituel est idéalement réalisé entre le 26 février et le 8 mars 2025. Pour mener à bien cette cérémonie, il est important de rassembler les éléments suivants :

– Un outil de purification énergétique (comme de la sauge ou du palo santo)

– Une baignoire ou un récipient rempli d’eau

– Des feuilles de basilic ou une autre herbe de votre choix

– Des pétales de rose ou toute autre fleur/poudre essentielle qui vous inspire

– Un bol pour le mélange

– Des petits morceaux de papier et un stylo

– Du sel (de mer, celtique ou de l’Himalaya)

– Un espace calme pour une méditation sur la compassion du lotus

L’ensemble de ces éléments permettra d’harmoniser vos énergies et de canaliser les vibrations positives de cette Nouvelle Lune.

Les étapes du rituel de purification

Commencez par purifier votre aura à l'aide de votre outil énergétique, en récitant l'affirmation suivante :

« J’inspire la purification, j’inspire la lumière.

J’expire tout ce dont je n’ai plus besoin ce soir.

Je suis purifié(e), je suis renouvelé(e).

Je suis tout ce que je suis et bien plus encore. »

Cette phase permet de se débarrasser des énergies stagnantes et d’accueillir un état spirituel plus clair et réceptif.

Ensuite, prenez votre bol et placez-y les feuilles de basilic ainsi que les pétales de rose. Prenez vos morceaux de papier et inscrivez-y vos intentions pour cette Nouvelle Lune : des souhaits, des objectifs ou des aspirations pour ce nouveau cycle. Une fois terminé, déposez ces papiers dans le bol.

Récitez trois fois l'incantation suivante tout en mélangeant doucement les papiers avec les herbes :

« J’inscris mes intentions dans le pouvoir guérisseur de ces plantes

et dans les vibrations bienveillantes de ces fleurs. »

Un bain énergétique pour absorber les intentions

Remplissez votre baignoire ou votre récipient d’eau et ajoutez-y les feuilles de basilic et pétales de rose (sans les papiers).

Saupoudrez une poignée généreuse de sel dans l’eau tout en récitant cette affirmation :

« Je scelle les énergies de mes intentions.

En me baignant dans cette eau sacrée,

que je sois guéri(e), soutenu(e), purifié(e)

et aligné(e) avec ce qui sert mon plus grand bien.

Merci, merci, merci. »

Plongez-vous dans ce bain énergétique ou, si vous utilisez un récipient, versez délicatement l’eau sur vous sous la douche en imaginant qu’elle emporte toutes les énergies négatives. Restez dans cet état méditatif aussi longtemps que vous en ressentez le besoin.

Finaliser le rituel et sceller les énergies

Après votre bain ou votre douche, habillez-vous de vêtements confortables. Prenez votre bol d’intentions et placez-le près de vous pour réaliser la méditation du lotus, axée sur la compassion. Vous pouvez également vous allonger pour cette étape sans crainte de vous assoupir, car l’énergie du rituel continuera d’agir.

À l’issue du rituel, vous avez la possibilité de conserver vos intentions pour y revenir ultérieurement ou de les brûler ou s’en débarrasser en guise d’offrande symbolique à l’Univers. Quant aux herbes et pétales utilisés, il est préférable de les disperser dans la nature.

Bénédictions sous cette Nouvelle Lune !