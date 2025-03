Saturne entre en Poissons en mars 2025 : ce que ce bouleversement astrologique va changer pour votre signe !

Saturne, la planète de la discipline et de la justice, s’apprête à effectuer un transit majeur en mars 2025, passant du Verseau aux Poissons. Cet événement astrologique influencera les douze signes du zodiaque, apportant des défis et des opportunités de transformation. Découvrez comment ce changement cosmique impactera votre vie et quelles solutions adopter.

Date et heure du transit de Saturne 2025

Le transit tant attendu de Saturne aura lieu le 29 mars 2025 à 22h07. Ce déplacement astrologique entraîne une transition du signe du Verseau vers celui des Poissons. C’est une période où certaines énergies spirituelles et introspectives prendront le dessus, incitant à une profonde réflexion sur la discipline personnelle et la croissance intérieure. Voici les prédictions pour chaque signe.

Impact du transit de Saturne sur chaque signe du zodiaque

Bélier (21 mars – 19 avril)

Avec ce transit, les Béliers entreront dans la première phase du Sade Sati, une période notoire pour ses défis. Des dépenses accrues peuvent peser sur les finances, tandis que des voyages à l’étranger pourraient être envisagés. Côté carrière, la progression sera stable mais lente, nécessitant patience et persévérance.

– Solution : Faire des dons d'huile de moutarde et de graines de sésame noir les samedis pour alléger les obstacles.

Taureau (20 avril – 20 mai)

Les natifs du Taureau bénéficieront d’une croissance financière notable grâce à de nouvelles opportunités. De plus, le réseau social s’élargira, ouvrant des portes intéressantes. Cependant, il faudra se méfier des personnes malintentionnées et éviter de faire aveuglément confiance aux autres pour éviter des déceptions.

– Solution : Offrir des lentilles noires et des graines de sésame en guise d’acte propice.

Gémeaux (21 mai – 20 juin)

Saturne impose de nouvelles responsabilités professionnelles aux Gémeaux, rendant le travail plus exigeant. Même si la carrière sera relativement stable, il faudra faire preuve de patience avant d’observer une réelle amélioration. Des problèmes de santé mineurs pourraient également surgir et nécessiter une attention immédiate.

– Solution : Faire don de vêtements noirs et d'huile de moutarde chaque samedi.

Cancer (21 juin – 22 juillet)

Les natifs du Cancer verront des opportunités de voyages et d’études émerger durant ce transit de Saturne. L’évolution professionnelle se fera progressivement, demandant persévérance et adaptation. Sur le plan financier, la prudence sera de mise afin d’éviter les dépenses inutiles et mieux gérer son budget.

– Solution : Donner des lentilles noires aux personnes dans le besoin permettra de renforcer les énergies positives.

Lion (23 juillet – 22 août)

Le Lion entame la période du Shani Dhaiyya, ce qui peut entraîner des bouleversements dans la carrière. Des défis inattendus apparaîtront, rendant cette période délicate. Sur le plan de la santé, certains pourraient connaître une baisse d’énergie ou des troubles nécessitant vigilance et soin.

– Solution : Faire une offrande d’huile de moutarde et de graines de sésame régulièrement.

Vierge (23 août – 22 septembre)

Les relations amoureuses et les partenariats d’affaires seront testés pour les natifs de la Vierge. Ce sera aussi un moment critique où la croissance de carrière restera stable mais non sans obstacles. Il sera important de gérer les tensions avec sagesse et discernement.

– Solution : Offrir des vêtements noirs et de l’huile de moutarde apporte des bénéfices karmiques.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Ce transit pourra apporter des problèmes de santé et des difficultés liées aux dettes ou aux crédits en cours. Bien que des épreuves professionnelles puissent survenir, une persévérance suffira à se sortir des situations délicates et retrouver un équilibre.

– **Solution** : Nourrir les corbeaux et les chiens errants sera bénéfique.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)

Les Scorpions devront faire face à des défis dans leur vie amoureuse. Pour les étudiants, ce sera un temps propice pour les études, à condition de maintenir un haut niveau de concentration. Il est conseillé de ne pas prendre de risques en matière d’investissements.

– Solution : Offrir de l’huile de moutarde et des vêtements noirs le samedi aidera à stabiliser l’énergie.

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

Cette période marque le début du Shani Dhaiyya pour le Sagittaire, suscitant des tensions au sein du cercle familial. En ce qui concerne la carrière, l’avancement pourrait être retardé et exigera un effort patient pour progresser.

– Solution : Donner régulièrement de l’huile de moutarde et des graines de sésame.

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)

Les Capricornes bénéficieront de résultats positifs grâce à des efforts constants. Bien que les relations fraternelles demandent davantage d’entretien, des opportunités de voyage apparaîtront, ouvrant la voie à de nouvelles expériences et apprentissages.

– Solution : Faire don de lentilles noires et d’huile de moutarde améliorera les vibrations astrales.

Verseau (20 janvier – 18 février)

Un amélioration financière est en vue pour les Verseaux, mais la prudence sera essentielle pour éviter des dépenses inutiles. Des tensions familiales pourraient surgir et nécessiter un effort de communication accru pour préserver l’harmonie.

– Solution : Maîtriser son langage et éviter les querelles. Offrir des graines de sésame noir peut aider à pacifier ces conflits.

Poissons (19 février – 20 mars)

Les Poissons traverseront la deuxième phase du Sade Sati, ce qui peut engendrer du stress mental et des difficultés professionnelles. Cependant, avec de la persévérance, il sera possible de triompher des obstacles et d’atteindre de nouveaux sommets.

– Solution : Offrir de la nourriture aux plus démunis et pratiquer des actes de charité renforcera les énergies positives.