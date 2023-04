© Elle voyage pour rencontrer son coup de cœur sur Facebook, il la jette à la rue

De nos jours, de nombreuses relations commencent par une interaction sur les réseaux sociaux. Une rencontre s’en suit nécessairement et certains effectuent même un voyage pour rencontrer leur âme-sœur. Ce fut le cas de Fabi Urbina, mais la retrouvaille avec sa pseudo-Idylle prend une tournure désastreuse !

La vénézuélienne qui a fait un long voyage pour retrouver un jeune homme !

Vivant au Vénézuéla, Fabi Urbina a entrepris une relation à distance avec un homme depuis quelque temps. Ce dernier ne se trouvait pourtant pas dans le même pays que la jeune femme, car il habite en Equateur. La jeune femme a alors décidé de faire un voyage pour rencontrer celui avec qui elle comptait vivre !

La décision de faire un voyage en Équateur n’a pas été prise sur un coup de tête. En effet, le jeune homme avait convaincu la Vénézuélienne de tout abandonner pour le rejoindre dans son pays. Fabi Urbina, prise de confiance, décide alors de quitter son pays pour partir à la rencontre du fameux garçon !

L'Équatorien aurait promis une aventure et une vie commune à la Vénézuélienne une fois arrivée sur les lieux. Toutefois, la réaction du jeune homme fut totalement inattendue quand il tomba nez à nez face à Fabi Urbina. Notons que cette dernière avait tout abandonné pour faire ce voyage loin de sa terre natale !

La jeune femme vénézuélienne qui a effectué un long voyage a été directement rejeté par l’équatorien. Cet acte est inconvenant et méchant par rapport à tous les efforts que Fabi a entrepris pour le rencontrer. Après des témoignages, cette histoire a tout de suite fait polémique sur les réseaux sociaux !

La réaction des internautes n’a pas été sans conséquence !

En entendant l’histoire de Fabi Urbina, de nombreux internautes ont exprimé leurs avis et leurs ressentis. Bien évidemment, ils se sont tous rangés du côté de la jeune femme qui a effectué un voyage presque pour rien. Cela s’est également accompagné de critiques et d’insultes face aux mauvais comportements du jeune homme !

Parmi les nombreux avis par rapport au récit de Fabi Urbina, il y en a qui ont essayé de la réconforter. « Courage ! » disent de nombreux internautes, en sous-entendant que rien n’arrivait sans une raison. L’histoire de la vénézuélienne qui s’est faite rejeter après son voyage a vraiment ému plus d’un !

Sur les réseaux, certains disent que la vénézuélienne a beaucoup de chances d’être encore vivante. Cela insinue que nombreuses sont celles qui ont effectué un voyage de la sorte et ont perdu la vie. Suite au rejet, Fabi Urbina a fini dans les rues d’un pays qu’elle ne connaît pas !

Outre les encouragements et les avis en tout genre, beaucoup sont ceux qui ont voulu aider la jeune femme. Partager son témoignage permettrait à la femme qui a effectué un voyage de l'aider à trouver un travail stable. Pour l'heure, elle a pris la décision de vendre des bonbons avec sa fille dans les rues de Quito, capitale de l'Équateur.

Fabi Urbina tourne la page après son voyage désastreux !

Faire un voyage pour retrouver son âme-sœur rencontré sur Facebook et autres réseaux sociaux n’est pas toujours une bonne idée. Certains individus peuvent décevoir, comme le jeune Équatorien qui entretenait autrefois une relation avec Fabi Urbina. Selon les dernières nouvelles, cette dernière va plutôt bien aujourd’hui !

Fabi Urbina est devenu populaire grâce à son témoignage et a décidé d’ouvrir son propre compte TikToK sous l’adresse @fabiurbina01 (SoyFabi). Le compte a pu accumuler plus de 70 000 followers en 2 jours et dépasser la barre des 250 000 actuellement. Il faut dire que son voyage qui a eu un début malheureux s’est est maintenant bien derrière elle !