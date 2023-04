© Pedro (Mariés au premier regard) victime d’un accident de voiture qui a coûté la vie à sa soeur

L’épisode du 24 avril 2023 de l’émission Mariés au premier regard a été riche en émotions ! Pedro, un des candidats, raconte comment son enfance a basculé du jour au lendemain. Ce drame a également eu raison de ses parents !

Mariés au premier regard : Du jamais vu dans l’émission !

La nouvelle saison de Mariés au premier regard est bel et bien lancée ! Depuis fin mars 2023, les spectateurs peuvent apprécier le programme de dating diffusé sur M6. D’ailleurs, ils ont été près de 2,08 millions de personnes à se rassembler devant la télé !

Cette septième saison de Mariés au premier regard est assez particulière. Les fans avaient l’habitude de rencontrer des couples hétéros. Mais cette fois, deux homosexuels ont décidé de s’intégrer dans le programme. On dirait que l’émission réserve quelques belles surprises pour les candidats comme pour les auditeurs.

Pedro et Jefferson, respectivement 40 et 31 ans, ont alors décidé de se dire oui devant les caméras de l’émission. De plus, les organisateurs de Mariés au premier regard ont calculé une compatibilité de 79%. Voilà de quoi ravir les tourtereaux ! À lire Son fils de 4 ans tué par son ex-compagnon, cette mère lance un cri du cœur déchirant !

Le véritable mariage de Pedro et de Jefferson a été fait quelques jours auparavant. Mais M6 a également fourni quelques séquences en faveur des spectateurs. De cette manière, ils peuvent apprécier ce moment unique ! L’épisode du 24 avril 2023 a ainsi dévoilé quelques extraits vidéo du mariage.

Pedro : « Cette tragédie a détruit notre famille » !

Étant sous les feux des projecteurs, Pedro a accordé une interview au magazine TV Mag. Lors de cet événement, le candidat de Mariés au premier regard est revenu sur son passé difficile. D’après ce qu’il a dit, il a traversé de nombreuses épreuves avant d’en arriver là où il est maintenant.

Dans un premier temps, Pedro (Mariés au premier regard) révèle le véritable visage de son père. Selon lui, c’était une personne narcissique, tout en étant violente. Et sa mère en a payé les frais durant de longues années.

Le candidat de Mariés au premier regard raconte le drame comme suit : « En rentrant du Portugal le 3 septembre 1993, nous avons eu un grave accident de voiture et j’ai perdu ma sœur avec qui j’étais vraiment très proche. Cette tragédie a détruit notre famille ».

Par la suite, il ajoute : « Mon père a sombré dans l’alcool et les violences envers ma mère ont été terribles. Après deux années infernales, nous avons réussi à nous éloigner de lui. Je ne lui ai pas parlé pendant deux périodes de huit ans ». À lire Françoise Hardy en fin de vie : l’héritage étonnant pour son fils Thomas Dutronc révélé

Les accidents se multiplient dans l’émission Mariés au premier regard !

Visiblement, cet incident a considérablement ébranlé le candidat de Mariés au premier regard. Mais cela ne change rien à ce qu’il est aujourd’hui. Et son partenaire de vie a su trouver cette beauté intérieure qui le caractérise !

Cette tragédie rappelle également le cas d’Alicia. Cette dernière a été victime d’un terrible accident. Et tout comme Pedro, elle a aussi perdu sa sœur dans le drame ! Bien évidemment, les spectateurs ont montré leur compassion envers la célébrité.