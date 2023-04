© CAF : une prime de 277 euros sera versée le 5 mai 2023 sur votre compte, les concernés

Vous avez des difficultés à joindre les deux bouts ? La CAF est là pour vous aider financièrement pour subvenir aux besoins de votre famille. Cette institution vous propose notamment une prestation qui vous permettra de toucher jusqu’à 277 euros par mois, et ce, à partir du 5 mai 2023.

CAF : une aide pour soulager les familles en difficultés financières

2023 s’est avérée difficile pour tous les foyers français. En effet, dès le début de l’année, le pouvoir d’achat ne cesse d’être en baisse tandis que l’inflation augmente de jour en jour. Voilà pourquoi la CAF a mis en place des systèmes d’aide permettant d’alléger les dépenses de ménages.

Cette situation impacte plus particulièrement les prix des produits alimentaires et ceux de l’énergie. Le gouvernement n’est pas resté les bras croisés face à la détresse de la population. Il a notamment créé le chèque énergie qui consiste à octroyer d’une somme 277 euros à plus de 12 millions de personnes.

Cette aide vise à réduire les charges de la facture d’énergie. De plus, à partir du 5 mai 2023, la CAF versera un complément familial aux foyers qui en ont le plus besoin. Une bonne nouvelle pour les familles modestes ! Cependant, la distribution de cette aide se fera sous certaines conditions. À lire CAF : Tout savoir sur ces 5 aides financières pour partir en vacances sans vous ruiner

Il est à noter que les familles bénéficiaires n’ont pas besoin d’effectuer des démarches administratives pénibles pour obtenir l’aide en question. Une décision qui démontre la volonté de la CAF à apporter un réel coup de pouce aux familles françaises

Les conditions pour bénéficier du complément familial

Cette aide financière de la part de la CAF est destinée aux familles nombreuses. Effectivement, seuls les foyers avec au moins 3 enfants auront droit à cette prestation.

De plus, il faut savoir que l’âge des enfants compte également pour déterminer l’éligibilité ou non d’une famille. Ainsi, cette aide vise les foyers dont les parents prennent en charge des enfants âgés de 3 ans à 21 ans.

La distribution de cette prestation financière proposée par la CAF se fera automatiquement chaque mois. Le montant de l’aide dépendra du revenu des parents mais tourne autour des 184 à 277 euros à chaque versement. Par contre, il y a un plafond de revenu à respecter.

Ainsi, pour un parent isolé, le plafond de revenus pour bénéficier de l’aide financière de la CAF est de 48 700 euros. Il en est de même pour les parents qui ont deux revenus distincts. En ce qui concerne les couples avec un seul revenu, ce plafond est de 39 800 euros. À lire CAF : ces 5 aides sociales augmentées, découvrez combien vous allez toucher en mai

Si une famille a plus de 3 enfants à charge, le plafond de revenu est de 55 350 euros pour chaque parent isolé ou un couple bénéficiant de deux revenus.

Ce plafond passe à 46 450 euros pour les familles avec deux parents, mais un seul revenu. Il faut dire que la CAF a voulu instaurer une distribution équitable.

La CAF vient en aide aux familles en des difficultés financières

Les aides proposées par la CAF sont nombreuses et tiennent en compte la situation de chaque famille. En plus de ce complément familial, cette institution offre une prime d’activité pour les travailleurs en fonction de leurs revenus.

Elle s’est également fixé l’objectif de soutenir les personnes qui souhaitent se lancer dans une réinsertion professionnelle à travers la RSA.

Ces aides de la part de la CAF visent à soulager le fardeau des familles bénéficiaires. L’objectif est de permettre aux foyers les plus touchés par l’inflation de vivre sereinement.