© Gaz électricité : des bonus prévus pour les clients de Total et Engie, voici les conditions

L’hiver 2022 a été particulièrement rude pour les ménages. Les fournisseurs de gaz électricité lèvent l’alerte sur une éventuelle crise lors des pics de consommation. Pour y remédier, Engie et TotalEnergies ont établi un nouveau dispositif visant à réduire la consommation des ménages. Maintenant, ils rendent la monnaie à ceux qui ont fait des efforts !

Les fournisseurs de gaz électricité offrent un bonus significatif !

À titre de rappel, la situation concernant l’énergie a été assez tendue l’année dernière. Le nucléaire français a subi de plein fouet les conséquences de la guerre en Ukraine. Face à la menace des pics de consommation, les revendeurs de gaz électricité proposent un nouveau procédé.

En termes clairs, les ménages ayant réalisé des économies significatives en gaz électricité bénéficieront d’une aide financière. La particularité de cette mesure réside dans le fait que tout est automatisé ! Pour jouir de la récompense, il suffit que le foyer diminue sa consommation mensuelle.

Dans cette optique, Total impose une réduction de 5 % pour jouir de la récompense. Le montant obtenu augmente à mesure que l'économie réalisée est plus importante. Selon le revendeur de gaz électricité, environ 2,5 millions de personnes peuvent envisager d'obtenir le bonus.

Le site RTL fournit des chiffres précis concernant Total. Environ 54 % des ménages ont correctement réalisé la baisse de consommation requise. Une réduction de 5% permet d’obtenir 30 euros. Pour les plus performants, ayant réalisé jusqu’à 20% d’économies, le montant obtenu est de 120 euros !

200 000 ménages relèvent le défi !

Le distributeur Engie, quant à lui, a adopté une autre approche. En effet, il a choisi 7 jours au cours desquels le pic de consommation aurait pu survenir l’hiver dernier. Lors de ces journées précises, chaque ménage aurait dû limiter au minimum possible sa consommation de gaz électricité.

Par ailleurs, le fournisseur de gaz électricité a également incité ses clients à utiliser moins d’énergie. Et les résultats obtenus sont tout à fait étonnants ! Ainsi, les clients d’Engie ont réalisé jusqu’à 6% d’économies lors de l’hiver 2022. Pourtant, ils n’avaient pas besoin d’obtenir un quelconque bonus.

Ceux qui ont relevé le défi des 7 jours ont été encore plus performants, atteignant les 8% de plus ! En seulement une semaine, l’économie réalisée équivaut à la facture de tous les habitants de Nice en une journée entière !

Toujours selon RTL, Total a réalisé des économies en gaz électricité dont le montant s'élève à 1,365 millions d'euros. Les 200 000 personnes ayant fait le plus d'efforts vont ainsi bénéficier d'un retour positif dans les prochains jours. Il ne reste plus qu'à savoir comment la redistribution sera effectuée.

Les distributeurs de gaz électricité envisagent-ils de nouvelles mesures ?

Pour l’heure, les revendeurs de gaz électricité n’ont encore rien dévoilé sur leurs prochaines stratégies. Cependant, il faudra s’y préparer dès maintenant ! De son côté, le gouvernement a décidé de prendre les choses en main.

Le pouvoir exécutif vient de lancer une consultation intitulée « Urgence sobriété énergétique ». Le dispositif semble attirer de nombreux intéressés, car environ 150 000 personnes y ont déjà participé. La ministre Agnès Pannier-Runacher vient de dévoiler les détails de cette décision.