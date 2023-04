© Cette femme a été élue "la plus attirante du monde" en 2023, on ne peut être que d’accord !

Chaque année, une femme est couronnée « la plus attirante du monde ». Dans cet article, découvrez celle qui a reçu ce titre pour l’année 2023 !

La revue américaine Maxim a finalement révélé la femme nommée « la plus attirante ». Cette dernière figure sur la couverture du numéro Mai-Juin 2023 du magazine. Il s’agit du célèbre mannequin Ashley Graham ! Sans plus tarder, nous allons vous parler d’elle !

Ashley Graham rejoint l’univers de la mode !

Ashley Graham, couronnée la plus attirante du monde, est originaire de l’État du Nebraska aux États-Unis. Elle est actuellement âgée de 35 ans et est loin d’être comme les autres ! En effet, la jeune femme figure parmi celles qu’on qualifie « mannequins grandes tailles » !

La jeune femme a grandi dans la ville de Lincoln au Nebraska avec ses deux sœurs. Ashley Graham a révélé à plusieurs reprises que son enfance était loin d’être facile et qu’elle a dû faire beaucoup d’efforts. À l’âge de 12 ans, elle commençait déjà à poser dans quelques publicités !

L'univers du mannequinat est loin d'être quelque chose de nouveau pour Ashley Graham, sa carrière est déjà bien remplie. En effet, la notoriété de la jeune femme de 35 ans existe depuis plusieurs années. Elle figurait déjà d'ailleurs sur la couverture de grands magazines tels qu'Illustrated !

La première apparition d’Ashley Graham sur la couverture du magazine Maxim date déjà d’il y a plusieurs années. A cette époque, sa vie ne ressemblait pas du tout à celle qu’elle a aujourd’hui. Elle a actuellement 3 enfants qu’elle a eus avec son époux Justin Ervin, marié avec elle depuis 2010 !

Ce mannequin assume totalement son corps !

De nos jours, Ashley Graham possède une grande notoriété dans l’univers de la mode. Cette femme été élue « la plus attirante du monde » possède une influence considérable parmi les mannequins grandes tailles. En plus de sa beauté resplendissante, elle possède également une grande confiance en elle !

Dans sa première apparition dans le magazine Illustrated, Ashley Graham avait secoué l’industrie de la mode. En effet, la jeune femme était le premier mannequin grande taille à figurer sur la couverture de cette revue. Assumer son corps lui a donc permis de percer dans l’univers du mannequinat !

Étant étiquetée mannequin grande taille, elle supporte bien évidemment le mouvement « body positive ». La jeune femme élue la plus attirante du monde en 2023 veut briser les normes imposées par la société. Elle incite le monde à être un peu plus ouvert d’esprit et à accepter l’existence de plusieurs morphologies dans l’univers de la mode !

Ashley Graham, le mannequin de grande taille utilise souvent les réseaux sociaux pour parler de son parcours. Sur Instagram, la jeune femme partage également de nombreuses photos et vidéos d'elle lors de ses séances d'entraînements. Assumer son corps ne veut pas dire négliger la santé et le bien-être !

Ashley Graham : heureuse de recevoir le titre de « Femme la plus attirant du monde » !

Après plusieurs années dans l’univers de la mode, la couronne de femme la plus attirante du monde en 2023 revient finalement à Ashley. Cela lui donne encore plus de notoriété pour bien faire passer le message qu’elle essaie de transmettre. Il faut savoir assumer son corps même si il est différent des normes de beauté !

View this post on Instagram A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

En remerciant le magazine Maxim, la jeune femme a tout de même fait une révélation. Avec ses remerciements, Ashley a en effet avoué qu’elle avait du mal à accepter son corps après ses 3 grossesses. Comme quoi, l’acceptation et la confiance en soi ne sont pas faciles à faire !