© Ces fromages contaminés à la salmonelle sont rappelés en urgence en France

Certains types de fromages sont les cibles d’un rappel produit. Voici les références concernées et les points de vente !

Les autorités viennent de dévoiler un nouveau rappel produit concernant certains fromages. Et pour cause, ces denrées pourraient contenir de la salmonelle ! Face à l’urgence de la situation, le site rappel conso fournit immédiatement les caractéristiques de ces aliments jugés dangereux !

Comment identifier les fromages en question ?

Comme tout autre rappel produit, le site rappel conso est le premier à octroyer les renseignements concernant les aliments dangereux. Cette fois, il s’agit des fromages issus de la marque Defendi. Plus exactement, la plateforme évoque le fromage Tomino Piemontese Cuor di Terra.

Les connaisseurs savent bien que cet aliment est produit aux alentours de Piémont. Ces fromages italiens possèdent une assez bonne réputation. C’est une des raisons pour laquelle la situation est critique et que le rappel produit largement diffusé ! De nombreux consommateurs risquent en effet d’en manger sans savoir les effets nocifs pour la santé.

Les amateurs de fromages peuvent en trouver dans chaque coin de rue. Le site rappel conso ne spécifie pas d'enseigne précise. Ainsi, il faut bien observer l'emballage du produit afin de s'assurer qu'il n'est pas contaminé ! Pour plus de sécurité les autorités fournissent de plus amples informations.

Déjà, ce fromage italien s’est vu mis en vente du 03 au 27 avril 2023. Cette dernière marque la date limite de consommation. L’emballage du produit contient également la marque de salubrité Caseificio Longo Srl. Si vous en avez chez vous, faites très attention, n’y touchez plus !

Pourquoi la salmonelle est-elle dangereuse ?

Ce n’est pas la première fois que l’on détecte la salmonelle dans des denrées alimentaires. D’ailleurs, de nombreux rappels produits surviennent à cause de cette composante ! Les charcuteries et les produits laitiers en tous genres en sont des exemples. C’est aussi le cas de ces fromages italiens qu’il ne faudra plus consommer ni acheter.

La plupart des fromages commercialisés passent par un contrôlé minutieux. De cette manière, les autorités évitent les ruées dans les centres médicaux à cause d’une intoxication alimentaire. La consommation de salmonelle, quant à elle, possède certains symptômes assez évidents. Au cas où l’un d’eux apparaît, il faut immédiatement contacter un médecin.

Parmi les signes apparents, on recense les vomissements, diarrhées et les autres troubles gastro-intestinaux. Dans le pire des cas, le sujet peut également être victime de violents maux de tête ou de fièvre. Il faut alors avoir le réflexe d’associer ces maladies aux fromages contaminés.

Outre les détails concernant la denrée, le site rappel conso fournit aussi quelques recommandations. Selon la plateforme : « ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées ». Ces derniers doivent alors faire preuve d'une grande vigilance !

Que faire de ces fromages s’ils sont déjà achetés ?

Certaines personnes peuvent avoir une certaine tolérance à la salmonelle. Ainsi, les symptômes n’apparaissent pas chez eux. D’ailleurs, il faut en consommer en assez grande quantité avant de s’exposer aux risques sanitaires.

Toutefois, le site rappel conso insiste sur le fait de ne plus manger ces fromages en question. Il vaut mieux les rapporter au magasin afin de bénéficier d’un remboursement. Par ailleurs, la plateforme fournit aussi toute la liste des produits considérés comme étant dangereux.