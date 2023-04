© Alerte info, ces fruits de supermarché font l’objet d’un rappel produit urgent !

Le gouvernement vient de lancer un rappel produit concernant certains fruits vendus dans plusieurs grandes enseignes. L’alerte, bien qu’elle soit assez récente, doit expressément mise à l’attention de tous. En effet, les conséquences sur la santé qui pourraient survenir sont très dangereuses.

Ces fruits ne doivent plus être consommés !

Les rappels produits se font de plus en plus fréquents de nos jours. Outre ces fruits, des fromages ont été mis hors d’état de nuire. Pour en avoir le cœur net, il faut constamment consulter la liste des produits contaminés affichés sur la plateforme rappel conso.

D’autre part, le site AlloDocteurs fournit aussi des informations assez importantes. La différence avec rappel conso se trouve seulement dans le fait qu’AlloDocteurs recense les aliments retirés du marché. Ainsi, il faudrait afficher ces fruits nouvellement contaminés sur la plateforme. Dans tous les cas, il n’y a rien de mal à rester informé !

Chaque rappel produit ciblant les denrées alimentaires se fait en raison d'une contamination à une certaine bactérie. Bien évidemment, ces fruits ne font pas exception à la règle. En les ingérant, le consommateur s'expose à de gros risques au niveau de leur santé physique.

Les fruits en question sont les avocats maluma hass. Importés d’Afrique du Sud, ils sont disponibles chez les enseignes Fresh et Grand Frais. Et pour couronner le tout, ils sont vendus en vrac ! Raison pour laquelle le rappel produit doit être diffusé le plus rapidement possible.

Pourquoi ce rappel produit est-il urgent ?

La mise en vente de ces avocats en question a débuté à partir du 23 mars 2023. Visiblement, les autorités ont eu du mal à identifier le danger existant, puisque le rappel produit survient près d’un mois après. Néanmoins, il y a une explication claire derrière ce fait !

Les fruits contaminés contiennent une quantité excessive de produits phytosanitaires. Cet élément, bien que tout à fait légal, doit respecter une certaine réglementation. Et les avocats hass ont dépassé la quantité autorisée ! Ainsi, il ne faut en aucun cas les consommer.

Le premier réflexe à prendre concernant ces fruits est de les rapporter au magasin. Le client a jusqu’au 5 mai 2023 pour bénéficier d’un remboursement ! Au cas où le client a déjà mangé l’avocat hass, il peut être sujet à une intoxication alimentaire assez grave. Toutefois, certaines solutions sont à portée de main.

Depuis l'avènement des rappels produits, l'État a édifié des centres Antipoison en vue de mieux protéger ses concitoyens. Ceux qui ont mangé ces fruits doivent alors se rendre dans un de ces cabinets. Mais on n'a de cesse de réitérer qu'il vaut mieux avoir connaissance du danger avant qu'il ne soit trop tard.

Comment éviter un drame dans la consommation de ces fruits ?

Toujours en vue de protéger les ménages, le gouvernement envoie des professionnels à même d’aider les malades. Il en est ainsi du SAMU, disponible en appelant le 15. Le numéro du centre SOS Médecins, quant à lui, est le 3624.

En cas de danger réel survenu après avoir mangé ces fruits, vous pouvez aussi appeler les urgences au 112. Outre les avocats hass, il existe aussi de nombreux produits jugés dangereux pour la santé. Ainsi, il est nécessaire de bien connaître les procédures à suivre disponibles sur le site rappel conso.