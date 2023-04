© Allocations familiales, mauvaise nouvelle : cette nouvelle obligation pour toucher l’aide

Le ministre Gabriel Attal vient de dévoiler les nouvelles exigences pour être éligible aux allocations familiales. Interviewé sur la radio Europe 1, il déclare que le gouvernement veut durcir les conditions nécessaires. Mais pourquoi ce revirement soudain de situation ? Le nombre de bénéficiaires va-t-il diminuer ? On vous détaille tout en quelques mots !

Les fraudes aux allocations familiales sont de plus en plus nombreuses !

Depuis plusieurs mois, les fraudes concernant les aides sociales et fiscales sont de plus en plus nombreuses. Il ne s’agit pas uniquement des allocations familiales ! Les gens fournissent de fausses informations pour obtenir un maximum de coups de pouce financiers.

Le ministre délégué des Comptes Publics dévoile des chiffres astronomiques en termes de pertes. D’ailleurs, la CAF publie souvent des cas de fraudes identifiés après une analyse approfondie. Toujours selon Gabriel Attal, on enregistre chaque année environ « huit milliards d’euros » de pertes !

Il est temps pour le gouvernement de penser à une contre-mesure efficace. De plus, ce genre de pratique est loin d'être récent ! À propos des allocations familiales, le ministre délégué déclare : « Nous devons être plus efficaces sur les fraudes d'en haut et d'en bas ».

Par la suite, il laisse une petite appréciation personnelle en disant : « Je souhaite qu’on relève la condition de résidence pour toucher les allocations sociales en France ». Dans les prochaines périodes, on peut alors s’attendre à des changements significatifs !

Focus sur la nouvelle mesure gouvernementale !

En vue de bénéficier des allocations familiales, il faut que chaque ménage respecte certaines conditions. Outre le plafond de revenu et la situation familiale, le temps de résidence en France entre aussi en considération. Auparavant, ce laps de temps correspondait à 6 mois.

Pour faire clair, chaque demandeur doit résider au moins 6 mois dans l’Hexagone afin d’obtenir les allocations familiales. Mais tout va changer à partir du 1er janvier 2014 ! Le délai pour obtenir les aides de la CAF passe à 9 mois par an.

Le gouvernement envisage également d’établir des conditions générales pour toutes les aides financières. Cela afin que chaque ménage puisse avoir une idée précise sur son éligibilité et sur ce qu’il doit faire. De cette manière, les cas de non-recours peuvent être diminués d’un cran.

Dans cette optique, le pouvoir exécutif prend exemple sur le Revenu de solidarité active. Afin d'obtenir les allocations sociales, il faut alors respecter les mêmes conditions que ce dernier ! Cette nouvelle mesure est donc avantageuse pour les honnêtes gens et préjudiciable pour les escrocs.

Allocations familiales : Quand les banques entrent en jeu !

Le gouvernement ne compte pas s’arrêter là à propos du durcissement des conditions d’obtention des allocations familiales. Ceux qui reçoivent leur argent sur des banques étrangères vont devoir changer d’institution financière. De plus, cette décision prend effet à partir du 1er juillet 2023 !

Toujours d’après Gabriel Attal : « Il n’y aura plus de versement d’allocations sociales sur des comptes bancaires extra-européens, c’est notamment parce que les banques européennes nous garantissent beaucoup mieux l’identité de la personne qu’il y a derrière le compte, que certains comptes bancaires à l’étranger ».