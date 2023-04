© L’arnaque au billet prend de l’ampleur en France, faites attention à cette nouvelle escroquerie

Cette nouvelle arnaque est particulièrement dangereuse. Pour éviter le pire, il faut connaître les détails et comment se protéger !

Chaque fois qu’une victime se plaint, le mode opératoire de l’arnaque est porté à l’attention de tous. De cette façon, les gens peuvent faire preuve de plus de vigilance. D’autant plus que les malfrats rivalisent d’ingéniosité pour faire toujours plus de dégâts ! Cette entourloupe est particulièrement dangereuse, alors faites attention !

36 755 personnes victimes d’une arnaque !

Les malfrats sévissent partout et dans presque tous les secteurs d’activité ! Récemment, on a entendu parler de l’arnaque au supermarché. Quelques mois plus tôt, les escrocs ont également ciblé certains ménages venant d’installer le compteur Linky. Le parking, le guichet de la banque, personne n’est à l’abri !

Face à cette situation assez navrante, les forces de l’ordre essaient tant bien que mal d’identifier les malfaiteurs. D’ailleurs, les noms et visages de certains sont portés à l’attention de tout un chacun. Mais cela ne semble pas les arrêter dans leur arnaque !

Le quotidien Ouest France vient de dévoiler certains chiffres assez inquiétants. D'après la plateforme, le nombre de personnes ayant été sujettes à une arnaque a considérablement augmenté. Ils parlent d'un taux de 7%. Et cela ne semble pas se freiner pour ce début de 2023 !

Le ministère de l’Intérieur déplore près de 36 755 personnes ayant porté plainte ! Et ce nouveau mode opératoire semble accentuer les escroqueries qui pourraient survenir. En effet, la cible ne se doute absolument de rien avant d’être la victime.

Cette entourloupe est très bien imaginée !

Cette arnaque au billet de 50 euros laisse de nombreuses personnes perplexes. L’escroc ne connaît rien à propos de sa cible ! On est bien loin de l’époque où le malfaiteur devait s’adresser lui-même à sa victime afin de lui soutirer de l’argent.

Le procédé de cette arnaque se passe dans un parking. Il peut s’agir d’un parking loué, d’un supermarché ou tout autre lieu relativement approprié. Le malfrat commence à étudier sa cible et à assimiler ses habitudes. Ce faisant, il sait quand le conducteur va partir !

L’automobiliste, quant à lui, ne pense qu’à rentrer chez lui. Mais lorsqu’il se retrouve face à son volant, il aperçoit un billet de 50 euros sur son pare-brise. Voici comment les décideurs ont annoncé la dénomination de l’arnaque. Le conducteur tombe dans le piège dès qu’il descend de la voiture pour récupérer l’argent oublié.

L'audace des malfrats est à couper le souffle ! C'est comme s'ils n'avaient peur de rien, même pas des forces de l'ordre. Ces derniers ont bien calculé leur coup ! Ils ont pris en compte le fait que le chauffeur va sûrement démarrer sa voiture avant de redescendre récupérer le billet !

Cette arnaque n’est pas la seule en son genre !

Le dénouement de cette arnaque arrive maintenant ! Étant hors de sa voiture, l’automobiliste se rend compte trop tard que quelqu’un a déjà pris sa place. Bien évidemment, il s’agit du malfrat qui démarre très rapidement et s’en va avec la voiture.

Plus qu’une escroquerie, il s’agit carrément d’un vol ! Si le conducteur se retrouve sur son passage, le malfaiteur peut directement le percuter et le blesser ! Cela rappelle le cas d’un chauffard qui provoque intentionnellement un accident. Mais quand l’autre automobiliste sort de sa voiture, les complices du malfrat l’encerclent et le volent immédiatement.