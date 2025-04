Capcom Fighting Collection 2 : une anthologie culte pour les nostalgiques des jeux d’arcade

Capcom revient avec une compilation exceptionnelle mêlant pépites méconnues et classiques cultes du jeu de combat. Avec « Capcom Fighting Collection 2 », l’éditeur japonais confirme son statut de maître incontesté des jeux de baston 2D et 3D en arcade.

Une collection qui va au-delà du déjà-vu

Contrairement à la première compilation centrée sur Darkstalkers et les jeux 2D, « Capcom Fighting Collection 2 » propose une sélection plus variée et ambitieuse. On y retrouve des titres mythiques comme Capcom vs. SNK 1 & 2, Power Stone 1 & 2, Plasma Sword, Capcom Fighting Evolution ou encore Street Fighter Alpha 3 Upper, une version rare jusque-là réservée à une poignée de fans. Grâce à cette diversité, la collection couvre 25 ans de création vidéoludique en célébrant des styles et des époques différentes.

Street Fighter Alpha 3 Upper, par exemple, n’avait jamais été inclus dans une collection auparavant. Cette version arcade, tirée du système NAOMI de SEGA, propose des ajustements de gameplay ainsi qu’un casting complet, ce qui en fait la version définitive du jeu, malgré l’absence regrettée du mode World Tour.

Capcom vs. SNK : une ère de collaboration mythique

L'intégration des deux « Capcom vs. SNK » rappelle une époque emblématique du jeu de combat à la fin des années 1990. Ce crossover entre les géants Capcom et SNK, rivaux naturels depuis l'âge d'or des Fatal Fury et King of Fighters, a marqué les esprits par son équilibre parfait entre gameplay et ambiance.

La version Pro de Capcom vs. SNK fait ici ses débuts hors arcade, avec l’ajout de personnages comme Dan Hibiki et Joe Higashi, et un système de ratios ingénieux permettant de composer une équipe ou de tout miser sur un seul personnage puissant. Le système de « groove », inspiré de l’ADN des deux studios, offre une profondeur tactique encore saluée aujourd’hui.

L’accessibilité avant l’heure avec la version EO

Le second opus de Capcom vs. SNK ajoute des grooves supplémentaires ainsi que le mode Easy Operation (EO), pensé à l’origine pour les versions consoles. Cette option permettait de déclencher des attaques spéciales via le stick analogique droit, un choix osé en 2001 mais qui s’impose en 2025 comme une belle leçon d’accessibilité.

Les deux versions, classique et EO, sont disponibles dans la compilation. Pour activer EO, il faut passer par un menu caché en appuyant sur la touche X (ou carré sur PS). Cette expérience offre une approche totalement différente du jeu de combat, idéale pour les débutants et les nostalgiques.

Une lettre d’amour à la Dreamcast

Côté jeux en 3D, cette compilation rend hommage à la période Dreamcast avec des titres comme Power Stone 1 & 2, Plasma Sword ou encore Project Justice, la suite de Rival Schools. Curieusement, les opus originaux de ces séries ne sont pas inclus, sans doute pour privilégier des titres à l'aspect visuel plus moderne et intemporel.

Power Stone 2 brille particulièrement par son rythme effréné, ses combats en arène chaotiques et ses animations expressives qui rappellent l’univers de One Piece. Ce style visuel, très en avance sur son temps, pourrait bien séduire une nouvelle génération de joueurs, d’autant plus en cette ère dominée par les réseaux sociaux et la culture pop japonaise.

Une date à retenir pour les fans de baston

Prévue pour le 16 mai sur toutes les consoles et sur PC via Steam, cette compilation promet de devenir une référence incontournable pour les amateurs de jeux de combat rétro. Capcom a reproduit ses jeux de manière fidèle à l’expérience arcade, tout en intégrant des variantes inédites et un musée numérique riche en contenu. Les vétérans comme les nouveaux venus y trouveront leur compte, chacun pouvant explorer les racines du style Capcom que l’on retrouve encore aujourd’hui dans Street Fighter V et VI.