Comment insuffler charme et caractère à une construction neuve selon Jojo Barr

Transformer une maison neuve en un foyer chaleureux et élégant demande plus qu’un simple ameublement : cela repose sur une organisation réfléchie, des choix esthétiques subtils et une harmonie entre lumière, couleurs et matériaux. Jojo Barr, fondatrice de House Nine, dévoile ses astuces pour créer un intérieur aussi fonctionnel qu’envoûtant.

S’inspirer du paysage pour donner une âme à la maison

Le point de départ de ce projet : la campagne du Yorkshire, qui a guidé l’ensemble de la conception. Il s’agissait de sublimer une construction neuve en lui apportant ce supplément d’âme qu’elle ne possédait pas. Grâce à une vision poétique et élégante, la maison est devenue un cocon familial romantique, ponctué de touches de fantaisie maîtrisée.

En repensant l’agencement des pièces, l’objectif était de créer un espace à la fois pratique et confortable, propice à une vie quotidienne fluide. Le résultat ? Un intérieur vivant, chaleureux, où chaque recoin raconte une histoire.

Optimiser l’agencement avec ingéniosité

Le plan d'aménagement s'est révélé être un véritable défi. L'enjeu : exploiter au maximum le potentiel de la cuisine, tout en intégrant un cellier, un coin repas et un salon. Une planification minutieuse a permis d'orchestrer ces espaces sans sacrifier l'harmonie globale.

Un bel exemple d’optimisation : la banquette intégrée à la fenêtre. Non seulement elle libère de l’espace au sol, mais elle crée aussi un point focal esthétique et convivial, renforçant la cohérence du lieu.

Miser sur une palette de couleurs naturelles

Pour refléter la nature environnante, l’équipe a choisi une base neutre réchauffée par des teintes automnales douces et organiques. Cette combinaison intemporelle donne au lieu une atmosphère accueillante et durable, pensée pour résister aux tendances éphémères.

Ce choix de couleurs crée un environnement apaisant, où chaque pièce s’inscrit dans un tout cohérent, tout en laissant place à des touches de personnalité subtile.

Tirer parti de la lumière naturelle

La lumière du jour joue un rôle central dans la réussite du projet. Il est essentiel de tenir compte de l'orientation des fenêtres et de la quantité de lumière entrante. Par exemple, une exposition sud nécessite des rideaux adaptés pour protéger le mobilier des rayons directs.

Les stores et voilages choisis permettent de tamiser la lumière, tout en ajoutant une touche de douceur aux grandes ouvertures. Pour plus de confort, l’équipe recommande également d’envisager la climatisation discrète.

Créer du relief avec les bons matériaux

L’âme du lieu passe aussi par le choix des textures. Le parquet en bois massif, les plans de travail en marbre et les détails en laiton patiné apportent une richesse tactile et visuelle à l’ensemble.

Les coussins aux motifs variés, les stores souples, les plateaux en osier ou encore les antiquités chinées avec soin complètent cette ambiance feutrée, à la fois chic et décontractée. Chaque matériau a été choisi pour stimuler les sens tout en renforçant le caractère du lieu.

Soigner l’éclairage en toute subtilité

L’éclairage joue un rôle fondamental dans la mise en ambiance. L’approche préconisée : des lumières douces et basses, à moduler selon le moment de la journée. Pour cela, il est crucial de multiplier les sources, en séparant les circuits des suspensions, des appliques et des lampes de travail.

Cette stratification lumineuse permet de créer une atmosphère sur-mesure, que ce soit pour un dîner intime, une matinée active ou une soirée de détente. Le bon éclairage fait toute la différence dans la perception de l’espace.