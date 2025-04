Décorer comme un artiste : secrets d’intérieurs aussi inspirés qu’inspirants

Envie de transformer votre intérieur en un lieu vibrant et personnel ? Les maisons d’artistes, à la fois intuitives et riches en caractère, révèlent des leçons de décoration aussi simples qu’efficaces. Voici comment capter cette magie sans en faire trop.

L’émotion avant la décoration

Les artistes décorent avec le cœur, pas avec des règles. Leurs maisons regorgent d’objets porteurs de sens, choisis pour leur valeur sentimentale plus que pour leur esthétisme. Comme le dit la céramiste Caitriona Manoury, ce qui compte avant tout, c’est « la signification personnelle ». Qu’il s’agisse d’œuvres offertes par des amis, ou de pièces créées par eux-mêmes, chaque élément raconte une histoire.

L’artiste Haidee Becker résume bien cette philosophie : « Ce n’est pas de la décoration, c’est s’entourer de choses qui comptent pour nous. » Une démarche spontanée qui donne vie aux espaces.

Un désordre maîtrisé, source d’énergie

Ces intérieurs semblent presque accidentels, mais chaque détail respire l’intention créative. L’artiste et designer Gavin Houghton affirme que « trop de travail tue l’énergie », d’où l’importance de laisser une forme de désinvolture maîtrisée. Les pièces évoluent au fil du temps, et chaque visite offre son lot de nouveautés. À lire Maximaliste ou minimaliste ? La vision artistique qui transformera votre intérieur selon les experts

Les objets bougent, les œuvres changent de mur : la mutation permanente donne du rythme aux lieux. Cette approche rend les espaces vivants, en perpétuelle transformation, comme un atelier d’artiste où l’inspiration circule librement.

La simplicité en toile de fond

Dans les maisons d’artistes, les murs sont souvent neutres ou blancs, laissant les objets et œuvres d’art créer les contrastes. Le mobilier, brut et authentique, est choisi pour sa forme naturelle : bois non vernis, matériaux non traités… Le fond est sobre, pour laisser parler le reste.

Monica Grose-Hodge, artiste londonienne, décrit ses murs en « gris pâle chaleureux », un ton qui met en valeur ses tableaux d’amis artistes. Les cadres en bois naturel ajoutent une cohérence subtile, sans jamais voler la vedette.

Des objets chargés d’histoire

Chaque meuble, chaque œuvre a une histoire intime. Le vaisselier du XVIIIe siècle dans la cuisine de Haidee Becker appartenait à son arrière-grand-mère. Même le frigo, caché derrière une façade en bois décorée de linogravures, résulte d’un accident devenu solution artistique.

Le salon accueille des sculptures d’un ancien professeur, une peinture héritée de son père, et des fenêtres ajoutées pour mieux capter la lumière. Le passé personnel et l’esthétique se mêlent, formant une atmosphère unique. À lire Insolite, élégante et pensée pour recevoir : “Cette maison géorgienne rebat toutes les règles”

Des espaces faits pour vivre… et créer

Chez Caitriona Platts-Manoury, la beauté naît de la sobriété choisie : pas de rideaux, peu de tissus sophistiqués, juste de la lumière naturelle et de l’art. Les pièces principales sont vécues pleinement : cuisine, salon, feu de bois… un quotidien simple et habité.

Sarah Graham, à Londres, laisse l’art infuser chaque recoin. Les grandes fenêtres, les sculptures, les tapis et les tables racontent son univers, entre vie privée et création continue.

Le mélange des époques et des styles

Phoebe Dickinson mêle portraits classiques et objets chinés, dans une maison qui reflète ses passions. Une table de brocante voisine avec des assises anciennes, des peintures personnelles se confrontent à des pièces de céramistes sud-africains.

Pauline Caulfield, textile artiste, vit entourée de ses œuvres, entre rideaux imprimés et vestes liturgiques détournées. Même sa chambre donne sur sa table d’impression, rendant l’art omniprésent et accessible, à tout moment.

L’art comme fil conducteur

Mary Norden a transformé une ancienne maison morcelée en un lieu apaisant et raffiné, rempli d’antiquités, de collages textiles et d’œuvres personnelles. Son bureau, baigné de lumière et d’inspiration, est à la fois atelier et cocon créatif.

Chaque objet, chaque tableau y a sa place, dans un équilibre entre esthétique et émotion. Même les collages marins représentant Winchelsea Beach y ont trouvé une résonance intime.

Une explosion de couleurs bien dosée

Tamsin Saunders, designer, réussit à marier harmonie et audace dans un intérieur victorien. Le rose poudré d’un tabouret italien répond aux couleurs d’un vieux bureau suédois. Les œuvres d’art couvrent les murs du sol au plafond, composant un décor vibrant et personnel.

Les détails – coussins vintage, cadres sombres, textiles anciens – viennent souligner sans figer l’ensemble, créant un tout à la fois fluide et cohérent.

Créer sans contrainte, chez soi

Gavin Houghton vit entre Tanger et Londres, où il insuffle à ses intérieurs une fantaisie libre. Couleurs audacieuses, portraits intimes, et détournements subtils composent des décors inattendus.

Monica Grose-Hodge transforme son appartement en atelier vivant, entre tapis kilim, impressions anciennes, miroirs concaves et stores jaune citron qui réveillent l’espace au lever du soleil.