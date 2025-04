Baldur’s Gate 3 : Comment débloquer toutes les sous-classes après le Patch 8

Le Patch 8 de Baldur’s Gate 3 bouleverse le jeu en introduisant 12 nouvelles sous-classes, chacune avec ses propres sorts, capacités et mécaniques uniques. Mais attention : ces sous-classes ne sont pas disponibles dès le début de l’aventure. Pour en profiter, il faudra monter de niveau dans la classe principale correspondante.

Le Barbare : la Puissance des Géants

Le Chemin du Géant se débloque au niveau 3 du Barbare. Cette voie offre une puissance brute et une capacité à dominer le champ de bataille.

À son déblocage, le Barbare obtient Vaprak’s Greed, qui augmente sa capacité de port de 25 %, ainsi que la compétence Giant’s Rage. Au niveau 5, il débloque Boot of the Giants, qui permet de projeter ses ennemis avec force. Ensuite, Elemental Cleaver au niveau 6 renforce ses attaques élémentaires, tandis qu’au niveau 10, Mighty Impel lui permet de lancer ses ennemis comme des fétus de paille.

Le Barde : Charme Fey et Inspiration

Le Collège du Glamour se débloque au niveau 3 du Barde, révélant une magie féérique et des compétences de soutien sophistiquées.

Mantle of Inspiration est disponible dès l’obtention, donnant 5 PV temporaires à deux alliés. Au niveau 6, cette capacité soigne davantage, puis au niveau 10, Mantle of Majesty: Command permet de contrôler plusieurs ennemis à distance, les forçant à agir selon vos désirs.

Le Clerc : Maître de la Mort

La prêtrise du Domaine de la Mort est disponible dès le niveau 1. Elle est idéale pour ceux qui veulent manier les forces du Néant dès le début.

Dès l’arrivée, vous gagnez des sorts puissants comme Ray of Sickness et False Life, en plus de la compétence passive Reaper. Ensuite viennent Touch of Death, des sorts comme Animate Dead ou Contagion, et à haut niveau, Divine Strike: Necrotic, qui inflige des dégâts nécrotiques dévastateurs.

Le Druide : la Sagesse des Étoiles

Le Cercle des Étoiles se débloque au niveau 2 du Druide et transforme votre magie naturelle en une forme cosmique inspirée des constellations.

Vous obtiendrez Starry Form, avec trois formes différentes utilisant des charges de métamorphose. Les Star Maps ajoutent des sorts comme Guiding Bolt. Plus tard, Cosmic Omen et Twinkling Constellations renforceront vos présages et vos pouvoirs astrologiques.

Le Guerrier : Archer Mystique

Le Guerrier Archer Arcanique se débloque au niveau 3, combinant précision à distance et magie occulte.

Dès le départ, vous gagnez des compétences comme Bursting Arrow ou Banishing Arrow, et des cantrips comme True Strike. À mesure que vous progressez, vous obtenez des flèches supplémentaires, la Curving Shot, et des passifs comme Magic Arrow.

Le Moine : Maître de l’Ivresse

Le Moine de la Voie du Maître Ivrogne s’active au niveau 3. Une option atypique, inspirée par l’humour et l’esquive désordonnée mais efficace.

Vous commencez avec Drunken Technique et Cheeky Tippie, des mouvements inspirés de l’alcool. Par la suite, vous apprendrez à frapper avec Intoxicating Strike, à bondir debout grâce à Leap to your Feet, ou à utiliser la chance du soûlard avec Drunkard’s Luck.

Le Paladin : Protecteur de la Couronne

Le Serment de la Couronne est accessible dès le niveau 1, offrant une voie axée sur la loi, la loyauté et la responsabilité.

Vous gagnez très tôt Command et Compelled Duel, ainsi que des actions comme Turn the Tide. En montant de niveau, vous aurez accès à Spirit Guardians ou Crusader’s Mantle, idéales pour protéger vos alliés tout en punissant vos ennemis.

Le Rôdeur : Maître des Essaims

Le Gardien des Essaims est une sous-classe unique disponible au niveau 3, avec le pouvoir d’invoquer des nuées d’insectes ou de créatures étranges.

Votre Essaim Réuni peut prendre la forme d’abeilles, de méduses ou de papillons, chacun avec ses propres animations. Vous débloquerez aussi Faerie Fire, Web, puis au fil des niveaux, Writing Tide et Gaseous Form pour perturber l’ennemi en continu.

Le Voleur : Pirate Élégant

Le Rôdeur des Vagues – Swashbuckler s’obtient au niveau 3, vous permettant de jouer un roublard agile et théâtral, façon mousquetaire ou flibustier.

Vous bénéficiez de Fancy Footwork pour éviter les attaques et de Rakish Sneak Attack, à distance ou au corps-à-corps. Au niveau 4, vous apprendrez des trucs sales comme Sand Toss, puis Panache, une action charismatique pour détourner l’attention ou intimider.

Le Sorcier : Ombres et Malédictions

Le Sorcier de la Magie de l’Ombre est accessible dès le niveau 1, et puise sa force directement dans le Shadowfell, un royaume d’obscurité.

Vous commencerez avec Eyes of the Dark et Strength of the Grave. Ensuite viennent Darkness, Hound of Ill Omen et Shadow Walk, des pouvoirs qui déconcertent vos ennemis dans l’obscurité tout en renforçant votre maîtrise du terrain.

Le Démoniste : Lame Maudite

Le Démoniste de la Lame Maudite – Hexblade est disponible au niveau 1, mêlant magie noire et combat rapproché grâce à une arme liée.

Vous débloquez Hexblade’s Curse et des sorts comme Shield et Wrathful Smite. Puis viennent des capacités comme Accursed Spectre, Banishing Smite et Armour of Hexes, qui rendront vos ennemis fous de rage ou les réduiront au silence.

Le Magicien : Danseur de Lames

Le Magicien Danse-lame – Bladesinger se débloque au niveau 2, une sous-classe raffinée qui mélange escrime magique et agilité élancée.

Dès le départ, vous accédez au Bladesong, qui améliore votre CA, votre vitesse et vos sauvegardes. Plus tard, vous gagnerez des attaques supplémentaires, Song of Defense, et des charges de Bladesong supplémentaires pour soutenir votre style unique.