Qu’attendre du Met Gala 2025 ? “Tailored for You”, Pharrell, jeux de pouvoir et mode noire révolutionnaire

Le Met Gala 2025 aura lieu le lundi 5 mai à New York et mettra à l’honneur, pour la première fois depuis vingt ans, la mode masculine à travers le prisme de la culture noire. Intitulée “Superfine: Tailoring Black Style”, l’exposition qui y est liée explorera l’impact du style sur l’identité noire diasporique.

Une exposition historique consacrée au style masculin noir

L’édition 2025 du Met Gala sera l’occasion de découvrir une exposition unique, entièrement centrée sur le “black dandyism” et la mode masculine noire. Cette esthétique, empreinte de raffinement, se caractérise par une appropriation innovante des codes vestimentaires classiques européens, enrichis par des touches colorées, des symboles culturels forts et une grande créativité personnelle.

L’exposition “Superfine: Tailoring Black Style”, imaginée par le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art, se tiendra du 10 mai au 26 octobre au Met Fifth Avenue. Elle s’articulera autour de 12 sections thématiques telles que Ownership, Presence, Freedom ou Beauty, et proposera un parcours riche allant du XVIIIe siècle à nos jours.

Parmi les pièces phares, on retrouvera des "zoot suits" des années 1940, des uniformes d'esclaves afro-américains, et des créations contemporaines signées Virgil Abloh, Pharrell Williams ou Grace Wales Bonner. Une manière puissante et stylisée de revisiter l'histoire noire à travers le vêtement.

Un dress code audacieux pour une soirée engagée

Comme chaque année, le Met Gala imposera un code vestimentaire spécifique à ses invités. Pour 2025, celui-ci est baptisé “Tailored for You”, une invitation à réinventer la confection sur mesure avec des touches personnelles et libres.

Les participants devront ainsi proposer des looks inspirés du vestiaire masculin traditionnel, mais adaptés à leur propre vision. La créativité, l’expression de soi et la réinterprétation des canons vestimentaires seront au cœur de cette soirée prestigieuse où défilent célébrités et icônes du style.

Ce choix de thématique et de code vestimentaire s’inscrit parfaitement dans l’air du temps, à un moment où les débats sur la diversité et l’inclusion sont centraux dans les industries culturelles, y compris dans la mode.

Un casting de stars engagé

Le Met Gala 2025 pourra compter sur une brochette impressionnante de co-présidents et invités prestigieux. Anna Wintour partagera l’affiche avec Pharrell Williams, A$AP Rocky, Colman Domingo et Lewis Hamilton. LeBron James, star de la NBA, occupera le rôle de co-président honorifique.

Le comité d'accueil est tout aussi brillant : Janelle Monáe, André 3000, Usher, Tyla, Doechii, Regina King, Spike Lee, Ayo Edebiri, ainsi que les athlètes Simone Biles, Sha'Carri Richardson et Angel Reese y figurent. Des créateurs influents comme Dapper Dan, Olivia Rousteing ou Grace Wales Bonner sont aussi de la partie, renforçant la dimension mode et militante de l'événement.

Bien que la liste finale des invités reste secrète, il est certain que cette édition rassemblera les figures les plus importantes de la musique, du cinéma, du sport et de la haute couture, dans une célébration du style noir masculin sous toutes ses formes.

Une première depuis 2003

Cette exposition marque la première fois en plus de 20 ans qu’un événement du Costume Institute est exclusivement centré sur la mode masculine, et pour la toute première fois, tous les créateurs présentés seront issus de la communauté noire.

Le projet a été conçu avec l’aide de l’autrice et universitaire Monica L. Miller, dont l’ouvrage influent de 2009, Slaves to Fashion, explore les tenants et aboutissants du black dandyism. Elle agit ici en tant que commissaire invitée de l’exposition aux côtés de l’équipe du Met.

En intégrant des contributions littéraires comme l’essai de Zora Neale Hurston de 1934, l’exposition adopte une approche multidisciplinaire mêlant textile, histoire, cinéma et art. Une manière immersive et engagée de comprendre comment la mode a permis à des générations d’hommes noirs — et désormais de personnes de tous genres — de revendiquer leur singularité.