© Chèque énergie : cette bonne nouvelle qui va ravir de très nombreux Français

Le chèque énergie ne semble pas avoir fait l’unanimité auprès des ménages. Ce coup de pouce financier avantageant environ 6 millions de ménages serait un peu trop bas. Raison pour laquelle les associations de protection des consommateurs haussent le ton !

Aucune revalorisation pour le chèque énergie !

Le chèque énergie, comme tout le monde le sait, vise à aider les ménages les plus démunis. Cette fois-ci, il faut dire que l’inflation atteint des pics vertigineux, qui ne semblent pas baisser de si tôt ! Environ 6 millions de ménages vont donc en bénéficier, le tout en respectant certaines conditions.

Ce coup de pouce gouvernemental tombe bien, étant donné la situation actuelle. Grâce à son existence, de nombreuses personnes peuvent régler leur facture d’électricité. Ce qui n’était pas le cas de ce boulanger ! En effet, il a dû fermer boutique l’année dernière à cause de sa facture de 30 000 euros !

Aucune procédure spécifique n’est requise afin d’obtenir cette allocation gouvernementale. Le chèque énergie est versé de manière automatique au compte bancaire du bénéficiaire ! Parmi les seules conditions figurent le plafond de revenu, qui s’élève à 10 800 euros pour un célibataire vivant seul. À lire Chèque énergie : la très mauvaise nouvelle vient de tomber, les Français concernés

Le montant du chèque énergie tourne autour des 48 à 277 euros par an. Pourtant, l’augmentation actuelle du coût de l’énergie s’élève à environ 15% ! Bien évidemment, le montant obtenu est loin de pouvoir combler la hausse annuelle.

Le CLCV plaide en faveur des ménages !

L’association CLCV ou Consommation logement cadre de vie est la première à dénoncer le faible montant du chèque énergie. Selon elle : « Non, 48 euros par an de chèque énergie ne permettent pas de payer sa facture de chauffage. Et ce, pour un célibataire ayant un revenu de 900 euros par mois ».

Par la suite, elle ajoute : « Non, 276 euros par an ne permettent pas de payer sa facture de chauffage… Pour une famille monoparentale avec 2 enfants et un revenu de 840 euros par mois. Le coût du chauffage est donc de 1 200 à 2 000 euros par an. Avec une hausse de 15% en 2023 ».

Le constat concernant le chèque énergie est assez clair. Sa contribution pour faire face à l’inflation est infinitésimale ! De ce fait, le CLCV convie le ministre de l’Économie et des Finances à prévoir de nouvelles dispositions. Selon l’association de protection des consommateurs, une revalorisation devrait être prévue dans les périodes à venir.

En termes clairs, le chèque énergie devrait s’élever autour des 200 à 600 euros. Voilà de quoi faire le bonheur de nombreux ménages. De plus, le dispositif devrait s’élargir à un plus grand nombre de personnes ! Ce n’est que dans ce sens que le coup de pouce peut avoir une incidence significative. À lire Cette très mauvaise nouvelle annoncée pour le chèque énergie

Quelles sont les nouvelles conditions concernant le chèque énergie ?

Pour l’heure, le gouvernement n’a pas encore émis de communiqué officiel concernant une quelconque hausse du chèque énergie.

Toutefois, le bouclier tarifaire est toujours en vigueur afin d’apporter sa contribution. Le plafond de revenu pour ce coup de pouce financier augmente de 100 à 200 euros.

En termes clairs, un célibataire gagnant moins de 11 000 euros peut recevoir l’allocation gouvernementale. D’après le CLCV : « Cela démontrent l’importante vulnérabilité financière de 40% de la population française ».