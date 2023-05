© Votre permis de conduire rose obsolète : voici jusqu'à quelle date vous pouvez le remplacer

Votre permis de conduire est-il toujours celui en carton rose d’il y a quelques décennies ? Sachez que cette ancienne version est obsolète. Étant donné qu’il s’agit d’une pièce indispensable en société, le mieux est de le remplacer le plus vite possible !

Un permis de conduire moderne depuis 10 ans!

Cet article ne concerne pas les détenteurs de permis de récent. Mais ceux qui sont un peu plus âgés devraient lire attentivement.

Il est bon de rappeler que le permis de conduire à subit une mise à jour en 2013. Certains d’entre ceux qui l’ont passé il y a plus de 10 ans ont probablement toujours l’ancienne version !

Depuis 2013, le permis de conduire en carton rose à laissé la place à une version plus moderne. En effet, le format est devenu un plus résistant et bien plus pratique que l'ancien.

Grâce à l’évolution de la technologie, il permet de faciliter la vérification de certaines informations comme les soldes de points !

En prime, sachez que le nouveau format de permis de conduire possède une valeur internationale.

En effet, il suit les normes imposées par l’Union Européenne, faisant de lui une pièce indispensable. Certes, la version moderne doit être mise à jour tous les 15 ans, mais le procédé est loin d’être difficile !

En ce qui concerne le permis de conduire en carton rose, il sera remplaçable jusqu’au 19 janvier 2033. Cela paraît encore loin, pourtant cette date peut arriver rapidement. Autant tout de suite faire une mise à jour et éviter de paniquer à une semaine du deadline !

Le processus de remplacement est-il coûteux ?

En principe, pour passer du permis de conduire en carton au permis en plastique, pas besoin de débourser de l'argent. Par contre, certains frais peuvent tout même s'appliquer selon la situation. Vous devez par exemple payer si vous faites le remplacement après la date d'expiration ou si il y a des cas imprévu !

Ceux qui ont un permis de conduire endommagé ou perdu doivent par exemple payer pour le remplacement. En effet, cela coûtera environ 25 €, mais ce tarif est variable selon les régions. Il faut admettre que ce coût est assez pénible, mais cela fait partie du processus !

D’un autre côté, ceux dont leur permis de conduire a été volé peuvent faire un remplacement gratuit. En effet, ils n’ont pas besoin de payer les 25 €, comme ceux qui ont perdus ou endommagés le leur. Par contre, ils doivent suivre un procédé précis pour confirmer qu’il s’agit bel est bien d’un vol!

Si votre permis de conduire a été volé, vous devez allez vers la police et faire un signalement. Malgré la gratuité, le processus d’obtention de rapport d’attestation de vol peut prendre beaucoup de temps. D’ailleurs, certains préfèrent juste prétendre que leur permis de conduire est juste perdu.

Permis de conduire : une nouvelle ère d’ici 2033 !

Le deadline pour le remplacement du permis de conduire en carton rose est encore dans 10 ans. Les français doivent effectuer une mise à jour d’ici 2033. Mine de rien, la nouvelle version peut considérablement faciliter la vie de ceux qui conduisent des véhicules !

Avec tous les avantages du nouveau format de permis de conduire, pourquoi encore attendre ? Allez vite de ce pas vers les responsables pour demander un remplacement de votre format rose en carton. Le processus ne devrait pas prendre beaucoup de temps !