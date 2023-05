© Ces départements vont recevoir le chèque énergie cette semaine, les concernés

Ce sont les allocataires du chèque énergie qui vont être aux anges. L’aide sera disponible à partir de ce mardi 2 mai 2023. Par ailleurs, sa disponibilité sera disponible en fonction du département dans lequel vous êtes. Ainsi, on vous donne le déroulement de la distribution de l’aide !

Chèque énergie : Une aide sera proposée cette semaine !

Avec la crise qui est loin de s’arrêter, le gouvernement continue toujours de proposer ses aides aux citoyens. D’ailleurs, il faut croire que ces dernières deviennent de plus en plus nombreuses. Ce qui amène à parler du chèque énergie.

Evidemment, le gouvernement a un objectif précis pour chaque aide. Avec le chèque énergie, le but c’est d’aider les Français à faire face aux dépenses liées à leur consommation. Cela peut être en électricité, en gaz, en bois ou en fioul.

Ainsi, le gouvernement prévoit d’octroyer le chèque énergie à 5,6 millions de foyers, les plus modestes. Pour rappel, le montant de cette aide est fixée de 48 à 277 euros. Évidemment, il y a d’abord des conditions à remplir pour en bénéficier. À lire Chèque énergie : cette bonne nouvelle qui va ravir de très nombreux Français

En d’autres termes, il faut faire des demandes pour être bénéficiaires du chèque énergie. Pour cela, il suffit juste de remplir un formulaire en ligne sur chequeboisfioul.asp-public.fr. Ce qu’il faut savoir c’est que l’inscription doit se faire avant la fin du mois de mai.

Regardez bien dans quel département vous êtes !

Par ailleurs, de nouveaux départements vont avoir droit au chèque énergie dès cette semaine. C’est-à-dire entre le 2 et 5 mai 2023. Les bénéficiaires concernés vont donc recevoir l’allocation par courrier à leur domicile.

Si vous êtes parmi ces départements, vous allez recevoir votre chèque énergie cette semaine. Il y a l’Ain, l’Allier, l’Ardèche, le Cantal, la Corse, la Drôme et l’Eure-et-Loir. A titre d’information, certains de ces derniers sont déjà à leur 2ème envoie.

D’autre part, certains départements vont recevoir leur chèque énergie entre 9 et 12 mai 2023. Dans ces derniers, on retrouve le Calvados, le Cher, la Corse, l’Eure, L’Eure-et-Loir et la Gironde. Avec eux, il y a l’Indre, l’Isère, Loir-et-Cher, le Loiret, la Manche et l’Orne.

Après ces départements, il y en a d’autres qui vont bénéficier du chèque énergie du 15 au 19 mai 2023. Dans cette liste, on retrouve l’Ariège, la Charente-Maritime, la Corse, la Creuse, L’Eure-et-Loir et le Finistère. A cela s’ajoutent la Haute-Garonne, l’Ille-et-Vilaine, la Gironde et L’Indre-et-Loire. À lire Chèque énergie : la très mauvaise nouvelle vient de tomber, les Français concernés

Chèque énergie : Les départements qui vont recevoir l’aide à partir du 22 mai 2023

D’autres départements vont recevoir leur chèque énergie du 22 au 26 mai 2023. Dans ce délai, il y a les Alpes-Maritimes, l’Aude, Bouches-du-Rhône, la Charente, la Corrèze et la Corse. C’est aussi le cas pour la Dordogne, la Gard, le Gers, l’Hérault, la Landes, le Lot, le Lot-et-Garonne et le Lozère. A cela s’ajoutent les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, et le Tarn-et-Garonne.

Pour terminer, il y a les départements qui vont recevoir leur chèque énergie le 30 mai 2023. Ce sont les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Côtes-d’Armor, l’Eure-et-Loir et La Réunion. Évidemment, il faut être très attentif à ces dates pour ne pas être surpris. Par ailleurs, il y a aussi d’ autres départements qui reviennent chaque semaine. Ainsi, vous pouvez toujours avoir le temps de faire une demande.